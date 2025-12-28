کلاهبردار ۳۲ میلیاردی در دورود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی دریافت شکایت احدی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری که فردی کلاهبردار به شیوه و ترفندهای مختلف تلفنی و فضای مجازی سوژههای خود را به بهانههای مختلف از جمله پیشفروش برنج محلی اغفال و اخذ وجه میکند که موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۲ دورود با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات گسترده محل اختفای کلاهبردار را شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه فرد دستگیر شده در ابتدا منکر ارتکاب هر گونه جر میشد؛ اما با بررسیهای اولیه و مواجهه با ادله و مستندات پلیس با جلباعتماد و به بهانه پیشفروش برنج محلی به مبلغ ۳۲ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرد.
سرهنگ نوریان با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است. پرونده وی برای شناسایی شکات احتمالی باز است شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس هر گونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
