  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

تقابل نماینده های گلستانی با پیکان و شهرداری ارومیه

تقابل نماینده های گلستانی با پیکان و شهرداری ارومیه

گرگان-نماینده های گلستانی در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به مصاف تیم های پیکان تهران و شهرداری ارومیه می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز برگزار می‌شود و تیم پاس گرگان میهمان پیکان تهران و استقلال گنبد میهمان شهرداری ارومیه است.

رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با انجام ۷ بازی از ساعت ۱۵:۳۰ در حالی پیگیری می‌شود که تیم پاس گرگان با ۱۲ امتیاز، سه برد و ۶ باخت در رده هشتم جدول قرار دارد.

استقلال گنبد دیگر نماینده گلستانی در رقابت‌های لیگ برتر با پنج امتیاز، دو برد و هفت باخت به عنوان تیم چهاردهم در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور دست و پنجه نرم می‌کند.

مسابقه استقلال گنبد و شهرداری ارومیه همواره از دیدارهای جذاب و پرطرفدار لیگ برتر بوده است و به عنوان یکی از جذاب ترین دیدارهای این هفته لیگ برتر خواهد بود.

تیم والیبال استقلال گنبد که در رده آخر جدول رده بندی قرار دارد و شرایط سختی را تجربه می‌کند نیاززیادی به امتیاز این بازی دارد. هر دو تیم در پنج بازی آخر خود عملکرد چندان خوبی نداشته‌اند و این دیدار می‌تواند برای هر دو تیم فرصت مناسبی باشد. استقلال در پنج بازی آخر خود در لیگ تنها یک برد داشته است و شهرداری ارومیه هم در پنج بازی آخر خود تنها دو برد را تجربه کرده است.

کد خبر 6708624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها