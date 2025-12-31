تقابل نماینده های گلستانی با پیکان و شهرداری ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز برگزار می‌شود و تیم پاس گرگان میهمان پیکان تهران و استقلال گنبد میهمان شهرداری ارومیه است.

رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با انجام ۷ بازی از ساعت ۱۵:۳۰ در حالی پیگیری می‌شود که تیم پاس گرگان با ۱۲ امتیاز، سه برد و ۶ باخت در رده هشتم جدول قرار دارد.

استقلال گنبد دیگر نماینده گلستانی در رقابت‌های لیگ برتر با پنج امتیاز، دو برد و هفت باخت به عنوان تیم چهاردهم در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور دست و پنجه نرم می‌کند.

مسابقه استقلال گنبد و شهرداری ارومیه همواره از دیدارهای جذاب و پرطرفدار لیگ برتر بوده است و به عنوان یکی از جذاب ترین دیدارهای این هفته لیگ برتر خواهد بود.

تیم والیبال استقلال گنبد که در رده آخر جدول رده بندی قرار دارد و شرایط سختی را تجربه می‌کند نیاززیادی به امتیاز این بازی دارد. هر دو تیم در پنج بازی آخر خود عملکرد چندان خوبی نداشته‌اند و این دیدار می‌تواند برای هر دو تیم فرصت مناسبی باشد. استقلال در پنج بازی آخر خود در لیگ تنها یک برد داشته است و شهرداری ارومیه هم در پنج بازی آخر خود تنها دو برد را تجربه کرده است.