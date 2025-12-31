شکست تیم های والیبال گلستانی در برابر حریفان خود در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور در حالی پیگیری شد که تیم پاس گرگان ۳ بر صفر مغلوب پیکان تهران شد.

تیم پاس گرگان با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳و ۲۵ بر ۱۳ در هر سه ست مغلوب تیم پیکان تهران شد تا با یک پله سقوط نسبت به هفته گذشته در رده نهم جدول قرار بگیرد.

دیگر نماینده گلستان حاضر در این رقابت‌ها، استقلال گنبدکاووس در یک بازی نزدیک و نفس گیر با نتیجه ۳ بر یک بازی را به حریف قدرتمند خود شهرداری ارومیه واگذار کرد.

تیم والیبال استقلال گنبدکاووس در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را در شکست دادند، این تیم علیرغم بازی زیبا در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند.

شهرداری ارومیه در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ و در ست چهارم این مسابقه هم ۲۵ بر ۲۳ در یک جدال برابر با استقلال گنبدکاووس به پیروزی رسید.

هم اکنون تیم پاس گرگان با ۱۲ امتیاز، ۳ برد و ۷ باخت در رده نهم جدول قرار دارد. استقلال گنبد دیگر نماینده گلستانی در رقابت‌های لیگ برتر با ۵ امتیاز، ۲ برد و ۸ باخت همچنان به عنوان تیم چهاردهم در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.