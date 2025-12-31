  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۲

شکست تیم های والیبال گلستانی در برابر حریفان خود در لیگ برتر

شکست تیم های والیبال گلستانی در برابر حریفان خود در لیگ برتر

گرگان_ در هفته دهم رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور تیم والیبال پاس گرگان و استقلال گنبدکاووس در برابر حریفان خود شکست خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور در حالی پیگیری شد که تیم پاس گرگان ۳ بر صفر مغلوب پیکان تهران شد.

تیم پاس گرگان با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۳و ۲۵ بر ۱۳ در هر سه ست مغلوب تیم پیکان تهران شد تا با یک پله سقوط نسبت به هفته گذشته در رده نهم جدول قرار بگیرد.

دیگر نماینده گلستان حاضر در این رقابت‌ها، استقلال گنبدکاووس در یک بازی نزدیک و نفس گیر با نتیجه ۳ بر یک بازی را به حریف قدرتمند خود شهرداری ارومیه واگذار کرد.

تیم والیبال استقلال گنبدکاووس در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۰ میزبان خود را در شکست دادند، این تیم علیرغم بازی زیبا در ست دوم ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را به میزبان خود واگذار کردند.

شهرداری ارومیه در ست سوم ۲۵ بر ۲۳ و در ست چهارم این مسابقه هم ۲۵ بر ۲۳ در یک جدال برابر با استقلال گنبدکاووس به پیروزی رسید.

هم اکنون تیم پاس گرگان با ۱۲ امتیاز، ۳ برد و ۷ باخت در رده نهم جدول قرار دارد. استقلال گنبد دیگر نماینده گلستانی در رقابت‌های لیگ برتر با ۵ امتیاز، ۲ برد و ۸ باخت همچنان به عنوان تیم چهاردهم در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور قرار دارد.

کد خبر 6709061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها