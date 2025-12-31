العامری: خروج امارات از یمن واقعی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عارف العامری، دبیر جبهه آزادی بخش جنوب یمن طی سخنانی در واکنش به تحولات استان‌های اشغالی این کشور و درگیری میان مزدوران ائتلاف متجاوز اعلام کرد: مجموعه تحولاتی که یمن از ماه نوامبر گذشته شاهد آن بوده، تا حملات هوایی عربستان به بندر مکلا و سپس بیانیه‌های پی در پی از سوی طرف‌های مختلف و دستور عقب نشینی امارات از یمن نشان می‌دهد، آنچه که در استان‌های جنوبی و شرقی اشغالی یمن جریان دارد، جنگ نفوذ و قدرت میان رژیم‌های ائتلاف متجاوز است نه یک اتفاق خودجوش و ناگهانی.

عارف العامری تاکید کرد که درگیری میان اعضای ائتلاف متجاوز موضوع جدیدی نیست و ریشه در درگیری‌های جغرافیایی، سیاسی، نظامی و اقتصادی از دهه‌ها قبل دارد. امروز هر یک از طرف‌ها تلاش می‌کند خودش را به عنوان کارآمدترین ابزار برای اجرای پروژه صهیونیستی در منطقه نشان دهد و آنها هیچ عرصه مناسب‌تری از سرزمین‌های اشغالی جنوب و شرق یمن برای دستیابی به این اهداف پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: این دستور کارها از طریق مزدوران داخلی که به عنوان ابزارهای ارزان در راستای خدمت به پروژه‌های عربستان و امارات به کار گرفته می‌شوند، اجرا می‌گردند. ضرب الاجل ۲۴ ساعته عربستان به امارات برای خروج عناصر آن از یمن بدون هیچ گونه خروج واقعی در میدان، پایان یافت و علی رغم اعلام وزارت دفاع امارات مبنی بر پایان دادن به حضور نظامی این کشور در یمن، اما ابوظبی همچنان در خاک یمن حضور دارد.

این شخصیت یمنی اظهار داشت: امارات پیش از این در سال ۲۰۱۹ خروج کامل خود از یمن را اعلام کرده بود، اما حضور نظامی ابوظبی به ویژه در جزایر یمن و تأسیسات استراتژیکی که طی سال‌های اخیر ایجاد کرده، همچنان ادامه دارد.

العامری تصریح کرد که امارات پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های خود را در جزایر میون، عبدالکری، سقطری و بنادر ساحل غربی یمن حفظ کرده است. ابوظبی همچنین از چارچوب اعلام شده ائتلاف متجاوز منحرف شده و به سمت اعمال سیطره مستقیم بر بنادر حیاتی و آبراه‌های تجاری حرکت کرده است.

وی در ادامه گفت که این اقدامات امارات موجب نگرانی عربستان شده؛ به ویژه که تلاش‌های عناصر شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات برای سیطره بر مناطق معدنی و به ویژه میادین نفت و گاز در استان‌های حضرموت، شبوه و المهره ادامه دارد.

شخصیت مذکور یمنی تاکید کرد که البته این نگرانی عربستان ناشی از دغدغه این کشور برای حفظ وحدت یمن یا کاهش رنج مردم این کشور نیست، بلکه ناشی از تضاد منافع در اردوگاه ائتلاف متجاوز است. برندگان واقعی این درگیری‌ها مردم یمن نیستند، بلکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

عارف العامری در پایان اظهار داشت که یمن از روز اول جنگ ائتلاف متجاوز علیه این کشور در مارس ۲۰۱۵، تاکید کرد که هدف اصلی از این تجاوز، تجزیه و چند پاره کردن یمن به بهانه‌های گمراه کننده و در رأس آن به اصطلاح احیای دولت مشروع است.