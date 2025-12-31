به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل، ظهر چهارشنبه در مراسم هجدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) استان بوشهر که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و سربازان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: حضرت علی‌اکبر (ع) امروز الگوی کامل جوانان مسلمان است؛ الگویی که شجاعت، بصیرت، ایمان و ولایت‌مداری را در بالاترین سطح به نمایش گذاشت و مسیر ایشان، ادامه راه شهدا و مکتب حاج قاسم سلیمانی است.

وی با اشاره به جایگاه جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: جوانان سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی هستند و همان‌گونه که حضرت علی‌اکبر (ع) در اوج جوانی در راه حق ایستادگی کرد، امروز نیز جوانان ما باید با تکیه بر ایمان و آگاهی، در برابر توطئه‌ها و هجمه‌های دشمنان هوشیار باشند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه دشمنی با اسلام همواره وجود داشته است، گفت: دشمنان اسلام در طول تاریخ، با ابزارها و روش‌های مختلف از جنگ سخت گرفته تا جنگ نرم و ترکیبی، تلاش کرده‌اند به این دین الهی ضربه بزنند، اما هر بار با مقاومت ملت‌های مؤمن و ایستادگی جوانان انقلابی ناکام مانده‌اند.

سردار خرم‌دل ادامه داد: اسلام در هیچ دوره‌ای بدون دشمن نبوده است، اما در مقابل، همواره علی‌اکبرهایی حضور داشته‌اند که با ایثار و ازخودگذشتگی، در برابر جبهه باطل ایستاده و اجازه ندادند پرچم حق بر زمین بماند.

وی با اشاره به نقش برجسته استان بوشهر در دفاع مقدس تصریح کرد: این استان شهدایی از سنین مختلف تقدیم انقلاب کرده است؛ از شهید ۱۲ ساله شهرستان جم گرفته تا رزمندگان و فرماندهان سالخورده ۸۰ ساله که با تجربه، ایمان و روحیه جهادی، مسئولیت‌های سنگین مدیریت میدان نبرد را بر عهده داشتند و افتخارات بزرگی را رقم زدند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اشتباهات راهبردی دشمنان اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در دو موضوع دچار خطای محاسباتی شدند؛ نخست در شناخت مردم ایران که همواره در بزنگاه‌ها پای انقلاب ایستاده‌اند و دوم در ارزیابی جایگاه رهبری که محور وحدت، اقتدار و هدایت جامعه اسلامی است.

سردار خرم‌دل خاطرنشان کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند با فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای و حتی با بهره‌گیری از حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه، از مردم ایران انتقام بگیرد، اما این فشارها نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت نمی‌شود، بلکه بر انسجام و مقاومت آنان می‌افزاید.

وی در پایان تأکید کرد: دشمن امروز به‌صورت آشکار در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده و شمشیر کشیده است، اما ملت ما با اتکا به خداوند متعال، تبعیت از ولایت فقیه و حفظ وحدت و همدلی، همچنان با اقتدار مسیر عزت، استقلال و مقاومت را ادامه خواهند داد.