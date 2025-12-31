  1. استانها
سردار خرم‌دل: اسلام هرگز بدون دشمن نبوده است

بوشهر- فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: اسلام هرگز بدون دشمن نبوده اما علی‌اکبرها همیشه در میدان بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل، ظهر چهارشنبه در مراسم هجدهمین جشنواره حضرت علی‌اکبر (ع) استان بوشهر که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و سربازان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، اظهار کرد: حضرت علی‌اکبر (ع) امروز الگوی کامل جوانان مسلمان است؛ الگویی که شجاعت، بصیرت، ایمان و ولایت‌مداری را در بالاترین سطح به نمایش گذاشت و مسیر ایشان، ادامه راه شهدا و مکتب حاج قاسم سلیمانی است.

وی با اشاره به جایگاه جوانان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی افزود: جوانان سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی هستند و همان‌گونه که حضرت علی‌اکبر (ع) در اوج جوانی در راه حق ایستادگی کرد، امروز نیز جوانان ما باید با تکیه بر ایمان و آگاهی، در برابر توطئه‌ها و هجمه‌های دشمنان هوشیار باشند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با بیان اینکه دشمنی با اسلام همواره وجود داشته است، گفت: دشمنان اسلام در طول تاریخ، با ابزارها و روش‌های مختلف از جنگ سخت گرفته تا جنگ نرم و ترکیبی، تلاش کرده‌اند به این دین الهی ضربه بزنند، اما هر بار با مقاومت ملت‌های مؤمن و ایستادگی جوانان انقلابی ناکام مانده‌اند.

سردار خرم‌دل ادامه داد: اسلام در هیچ دوره‌ای بدون دشمن نبوده است، اما در مقابل، همواره علی‌اکبرهایی حضور داشته‌اند که با ایثار و ازخودگذشتگی، در برابر جبهه باطل ایستاده و اجازه ندادند پرچم حق بر زمین بماند.

وی با اشاره به نقش برجسته استان بوشهر در دفاع مقدس تصریح کرد: این استان شهدایی از سنین مختلف تقدیم انقلاب کرده است؛ از شهید ۱۲ ساله شهرستان جم گرفته تا رزمندگان و فرماندهان سالخورده ۸۰ ساله که با تجربه، ایمان و روحیه جهادی، مسئولیت‌های سنگین مدیریت میدان نبرد را بر عهده داشتند و افتخارات بزرگی را رقم زدند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر اشتباهات راهبردی دشمنان اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در دو موضوع دچار خطای محاسباتی شدند؛ نخست در شناخت مردم ایران که همواره در بزنگاه‌ها پای انقلاب ایستاده‌اند و دوم در ارزیابی جایگاه رهبری که محور وحدت، اقتدار و هدایت جامعه اسلامی است.

سردار خرم‌دل خاطرنشان کرد: امروز دشمن تلاش می‌کند با فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای و حتی با بهره‌گیری از حوادثی مانند جنگ ۱۲ روزه، از مردم ایران انتقام بگیرد، اما این فشارها نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت نمی‌شود، بلکه بر انسجام و مقاومت آنان می‌افزاید.

وی در پایان تأکید کرد: دشمن امروز به‌صورت آشکار در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده و شمشیر کشیده است، اما ملت ما با اتکا به خداوند متعال، تبعیت از ولایت فقیه و حفظ وحدت و همدلی، همچنان با اقتدار مسیر عزت، استقلال و مقاومت را ادامه خواهند داد.

