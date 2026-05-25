سردار خرمدل: جهاد تبیین وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح دوشنبه در نشست با اقشار بسیج در بوشهر با اشاره به نقش بیبدیل مردم در حفظ اقتدار و امنیت کشور، اظهار کرد: خون رهبر شهید جامعه اسلامی موجب انسجام و وحدت بیشتر امت اسلامی شد و امروز این اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان، بهعنوان یک سرمایه بزرگ، در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفته است.
وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کردهاند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور آگاهانه و بهموقع ملت ایران در صحنه، تمامی نقشههای آنان را ناکام گذاشت و دشمن را مجبور به عقبنشینی کرد.
سردار خرم دل با تأکید بر اهمیت بصیرت عمومی در شرایط حساس کشور گفت: مردم ایران اسلامی در همه عرصهها نشان دادهاند که با شناخت دقیق توطئههای دشمن، در میدان حاضر میشوند و از ارزشهای انقلاب و نظام دفاع میکنند. این حضور آگاهانه و پرشور مردم، موجب دلگرمی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات دشمنان شده است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستاده، بخش مهمی از این قدرت به پشتوانه مردمی بازمیگردد، شمشیر حضور مردم در صحنه برای دشمنان ایران هزاران بار برندهتر از موشک است و همین سرمایه اجتماعی، بزرگترین عامل بازدارندگی کشور محسوب میشود.
سردار خرم دل خاطرنشان کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی ثابت کردهاند که هر زمان کشور نیازمند حمایت بوده، با وحدت، بصیرت و روحیه انقلابی در میدان حضور یافتهاند و اجازه سوءاستفاده به دشمن ندادهاند.
حقایق برای نسل جوان بازگو شود
وی همچنین بر ضرورت تقویت جهاد تبیین در میان اقشار مختلف بسیج تأکید کرد و گفت: امروز جنگ دشمن، جنگ روایتها و جنگ رسانهای است و فعالان فرهنگی، رسانهای و بسیجیان باید با روشنگری و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، حقایق را برای نسل جوان بازگو کنند.
سردار خرم دل تصریح کرد: جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است و همه باید برای حفظ وحدت، امیدآفرینی در جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن تلاش کنند تا مسیر عزت و اقتدار انقلاب اسلامی با قدرت ادامه یابد.
نظر شما