۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۱

سردار خرمدل: جهاد تبیین وظیفه همگانی است

بوشهر-فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است و همه باید برای حفظ وحدت، امیدآفرینی در جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح دوشنبه در نشست با اقشار بسیج در بوشهر با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در حفظ اقتدار و امنیت کشور، اظهار کرد: خون رهبر شهید جامعه اسلامی موجب انسجام و وحدت بیشتر امت اسلامی شد و امروز این اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان، به‌عنوان یک سرمایه بزرگ، در برابر دیدگان جهانیان قرار گرفته است.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور آگاهانه و به‌موقع ملت ایران در صحنه، تمامی نقشه‌های آنان را ناکام گذاشت و دشمن را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

سردار خرم دل با تأکید بر اهمیت بصیرت عمومی در شرایط حساس کشور گفت: مردم ایران اسلامی در همه عرصه‌ها نشان داده‌اند که با شناخت دقیق توطئه‌های دشمن، در میدان حاضر می‌شوند و از ارزش‌های انقلاب و نظام دفاع می‌کنند. این حضور آگاهانه و پرشور مردم، موجب دلگرمی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات دشمنان شده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستاده، بخش مهمی از این قدرت به پشتوانه مردمی بازمی‌گردد، شمشیر حضور مردم در صحنه برای دشمنان ایران هزاران بار برنده‌تر از موشک است و همین سرمایه اجتماعی، بزرگ‌ترین عامل بازدارندگی کشور محسوب می‌شود.

سردار خرم دل خاطرنشان کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی ثابت کرده‌اند که هر زمان کشور نیازمند حمایت بوده، با وحدت، بصیرت و روحیه انقلابی در میدان حضور یافته‌اند و اجازه سوءاستفاده به دشمن نداده‌اند.

حقایق برای نسل جوان بازگو شود

وی همچنین بر ضرورت تقویت جهاد تبیین در میان اقشار مختلف بسیج تأکید کرد و گفت: امروز جنگ دشمن، جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ای است و فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و بسیجیان باید با روشنگری و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، حقایق را برای نسل جوان بازگو کنند.

سردار خرم دل تصریح کرد: جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است و همه باید برای حفظ وحدت، امیدآفرینی در جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن تلاش کنند تا مسیر عزت و اقتدار انقلاب اسلامی با قدرت ادامه یابد.

کد مطلب 6840243

