  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

پورمحمدی: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود

پورمحمدی: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص لایحه بودجه سال آینده گفت: خط قرمز دولت این است که بودجه نباید منجر به تورم شود.

وی درباره احتمال افزایش حجم بودجه افزود: نباید درآمدهای موهوم و غیرقابل تحقق در بودجه آورده شود ولی اگر درآمدهای واقعی گنجانده شود می‌توان افزایش داد.

پورمحمدی تاکید کرد:  اگر یک جایی درآمد قطعی بود و هزینه ای تعریف کنند، این خیلی طبیعی است، لذا بودجه می‌تواند  بیشتر باشد اما اگر درآمدهای احتمالی و موهوم باشد، ولی در ازای آن هزینه های حتمی و  محتوم و دائمی باشد، این تبدیل به کسری بودجه شده و باعث می شود که دولت  به سمت چاپ پول و افزایش پایه پولی برود و  نقدینگی و تورم  ایجاد شود.

وی ادامه داد: در این صورت   قشر ضعیف به شدت آسیب می بیند. بنابراین خط قرمز دولت بیشتر این است ولی اگه درآمدهای مناسب و قطعی باشد قطعاً همراهی می‌کند.

پور محمدی خاطر نشان کرد:  موضوعات بحث اصلاحات  اقتصادی و اینکه ما منابع محدودی که در اختیار هست، یا صرف کالاهای اساسی می‌کنیم یا به  ارز ترجیحی می دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: تجربه به ما نشان داده که تا این پول به دست مردم برسد، مثل یک یخی از همان ابتدا تا آخر  آب می شود و کمتر به دست مردم می رسد.  در حال حاضر در حال گفتگو هستند که ما ارز ترجیحی رو برای مردم حفظ کنیم، ولی به جای اینکه بدیم به واسطه‌ها و اونا این کارو بکنن، به حلقه آخر یعنی مردم بدهیم زیرا و حسن آن این است  که تولید داخل افزایش پیدا می‌کند. مثلا  وقتی از برنج داخلی حمایت نمی‌کنید و  برنج خارجی را  ۲۸ هزار تومان وارد می‌کنید، به معنای این است که به تولیدکننده خارجی  یارانه می دهید، ولی وقتی که  از مردم و معیشت  حمایت بکنید و یارانه را به مردم بدهید، تولید داخل هم می‌تواند خودش را نشان بدهد. رقابت کند و تقویت بشود. 

پورمحمدی ادامه داد: بنابراین در حال گفتگو هست، هنوز جمع‌بندی خاصی انجام نشده است.

کد خبر 6708640
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها