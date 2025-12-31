تکذیب افزایش۸۳ درصدی بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با رد اخبار منتشر شده درباره افزایش ۸۳ درصدی بودجه این شورا، اعلام کرد رقم افزایش پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تنها ۱۱ درصد است.

پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در دوم دی‌ماه، برخی صفحات خبری و رسانه‌ای مدعی افزایش ۸۳ درصدی بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شدند.

بر اساس این اعلام، رقم ۴۹۶ میلیارد تومان که در فضای مجازی منتشر شده نادرست بوده و ۲۰۲ میلیارد تومان از آن مربوط به مرکز رسیدگی به مساجد خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی است که ارتباطی با بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ندارد.