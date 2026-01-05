به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق در مورد گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در مورد کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۵ ضمن تسلیت رحلت حضرت زینب کبری سلام الله علیها، گفت: دولت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هرگونه کمک و همکاری برای اینکه دغدغه نمایندگان محترم مجلس شنیده شود و در بودجه منعکس شود را اعلام می‌کنیم. بنابراین با یکدیگر بودجه را ان‌شاالله به صورت مشترک به نتیجه خواهیم رساند.

وی افزود: بودجه کل کشور مهم‌ترین سند حاکمیتی یک ساله کشور است.

پورمحمدی اظهار کرد: تمامی امور کشور بر پایه بودجه نظم می‌یابد. هم شکل بودجه و هم محتوای آن اهمیت دارد؛ از این رو باید بودجه به موقع تدوین، تصویب و به خوبی اجرا شود و تحت نظارت دقیق قرار گیرد. این عوامل در کنار هم، چرخه کامل بودجه را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: اگر چرخه بودجه به درستی عمل کند، معیشت مردم و کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نیز به خوبی پیش می‌رود. اما در صورت بروز تعلل یا مشکل در این چرخه، طبیعتاً کسب‌وکارهای مردم و معیشت آنان نیز با اختلال مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بنابراین، تدوین به موقع بودجه، تصویب به‌موقع، اجرای دقیق و نظارت مؤثر بر آن، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی کشور محسوب می‌شود. سرنوشت مملکت در این زمینه در دست مسئولان قرار دارد تا بتوانیم بهترین نتایج را برای مردم رقم بزنیم.

پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره ثبات بودجه

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نگرانی‌های نمایندگان مجلس، گفت: دغدغه‌ها و نگرانی‌های نمایندگان محترم را در چند محور اصلی دسته‌بندی کرده‌ام و سعی می‌کنم در همین چارچوب به آنها پاسخ دهم. امیدوارم پاسخ‌های ارائه شده بتواند نمایندگان را متقاعد سازد که ما بهترین بودجه ممکن را با توجه به شرایط موجود تنظیم و ارائه داده‌ایم.

وی افزود: موضوع اول و اساسی در بودجه، ثبات اقتصادی است. هیچ امری در اقتصاد مهم‌تر از ثبات نیست. ثبات مانند قایقی است که با برداشتن بادبان بر سکو، با نسیم ملایم به سمت جلو حرکت می‌کند؛ اما اگر دریا متلاطم و پر از امواج باشد، هرچقدر هم پارو بزنیم، پیش نخواهیم رفت. بنابراین، مهم‌ترین عاملی که ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند، تورم است.

هشدار درباره پیامدهای تورم و هزینه‌گذاری بدون درآمد واقعی

پورمحمدی تصریح کرد: توجه داشته باشید که با شروع تورم بالا، هزینه‌گذاری برای دستگاه‌ها آغاز می‌شود. بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی در شرایط مشابه هزینه‌کردی داشته‌اند، اما زمانی که لازم باشد ترمز کشیده شود، همه با نگرانی و ناراحتی روبرو می‌شوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هزینه‌کردی خود به خود امری بد نیست، مشروط بر اینکه درآمد واقعی وجود داشته باشد. در صورت عدم تطابق درآمدهای واقعی با هزینه‌ها، صفحه هزینه‌ها باید بر اساس ستون‌های درآمدی که قابل تحقق هستند، تنظیم شود. عدم رعایت این اصل، موجب ایجاد تورم خواهد شد.

پورمحمدی افزود: مهم‌ترین وظیفه‌ای که این رویکرد مسئولانه ایفا می‌کند، این است که تمام دستگاه‌ها را مجاب سازد تا هزینه‌ها را فراتر از ظرفیت درآمدی واقعی برنامه‌ریزی نکنند.

معاون رئیس‌جمهور یادآور شد: تورم مانند بیماری خاموشی است که به مرور ساختار اقتصادی را تضعیف می‌کند. دولت خود را فشار داده و دو دست هزینه را کنترل کرده است. من این شرایط را چنین تفسیر می‌کنم که در لذت‌طلبی برای افزایش هزینه‌ها، زیاده‌طلبی در مصرف نکنیم و در چارچوب منابع واقعی عمل کنیم.

مدیریت چرخه بودجه کلید ثبات اقتصادی و معیشت مردم است

