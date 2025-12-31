به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری، در دیدار جمعی از روحانیون و ائمه جماعات مساجد یزد با تأکید بر اهمیت شناخت و پیمودن مسیر حق، گفت: همانگونه که در نماز هر روز میگوئیم باید همواره از خداوند بخواهیم ما را به راه مستقیم هدایت کند.
وی افزود: مهمترین وظیفه ما در مقام روحانی و امام جماعت آن است که صراط مستقیم را بشناسیم و مردم را به سوی آن راهنمایی کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: کسی که مسیر را درست نشناسد و از راه حق منحرف شود، تلاشهای بعدی او بیثمر خواهد بود؛ چراکه انحراف از مسیر حق جبرانپذیر نیست. بنابراین باید از اشتباه دوری کرد و همواره در مسیر مستقیم قدم برداشت.
آیتالله ناصری در ادامه تصریح کرد: امام جماعت باید دلی شکیبا داشته باشد و در برابر مصیبتها و گرفتاریها صبر و استقامت پیشه کند و سهم خود را در تحمل سختیها ادا نماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگیهای جلب محبت و اعتماد اجتماعی اشاره و تأکید کرد: امام جماعت در رفتار اجتماعی باید منصف باشد، خود را حقبهجانب نداند، و در مواجهه با مردم با عدالت و انصاف رفتار کند.
آیتالله ناصری ادامه داد: در سختیها باید به یاری هم بشتابیم و نسبت به مشکلات مردم بیتفاوت نباشیم و همچنین اگر فردی دارای قلبی سلیم است، باید با او همراه شد و به او حق داد.
وی افزود: اگر انسان تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجات و گشایش را حتی از دل سختیها برای او قرار خواهد داد.
امام جمعه یزد با اشاره به نقش مساجد در آغاز و تداوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب از مساجد آغاز شد و امروز نیز باید با مردم بود، با آنان گفتگو کرد و مشکلات را با تعامل و همدلی حل نمود.
وی تصریح کرد: امام جماعت باید جذب کننده، دلسوز و مردمی باشد، تمام محله را زیر نظر داشته باشد، با اهالی ارتباط برقرار کند و با تکریم و جذب، زمینه حضور گستردهتر مردم در مسجد را فراهم آورد.
آیت الله ناصری افزود: امام جماعت باید صبر داشته باشد و با نگاه فراگیر در مسیر رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی گام بردارد.
در پایان این مراسم، به ۱۱۰ نفر از ائمه جماعات شهرستان یزد که در دوره توانمندسازی شرکت کرده بودند از سوی نماینده ولی فقیه در استان حکم اعطا شد.
