۹ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

مصلح:حضور جوانان در اعتکاف‌ نشانه ای از عطش معنوی نسل امروز است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: حضور گسترده جوانان در اعتکاف‌های اخیر نشانه ای از عطش معنوی نسل امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح سه شنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد امام جعفر صادق علیه السلام برازجان ضمن دیدار با اهالی محله و اقامه نماز جماعت مغرب و عشا پیرامون مناسبت‌ها به سخنرانی پرداخت.

امام جمعه دشتستان در آغاز سخنان خود با اشاره به ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، این روز را نماد آگاهی و ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه‌ها دانست و تأکید کرد: ۹ دی یادآور حضور مردم در صحنه و تجدید پیمان با ولایت است.

وی سپس به مناسبت میلاد امام جواد علیه‌السلام اشاره کرد و با بیان ویژگی‌های علمی و معنوی آن امام همام گفت: امام جواد علیه السلام در سنین جوانی مسئولیت سنگین امامت را بر دوش گرفت و با علم و تقوا، امت را هدایت کرد، این الگو برای جوانان امروز بسیار راهگشاست.

امام جمعه دشتستان درباره فضیلت ماه رجب و سنت اعتکاف سخن گفت و این ماه را فرصتی برای خودسازی و نزدیکی به خداوند معرفی کرد.

وی حضور گسترده جوانان در اعتکاف‌های اخیر را نشانه‌ای از عطش معنوی نسل امروز دانست و بر تقویت این سنت نورانی تأکید کرد.

