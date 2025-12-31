سفیر جدید ایران در لبنان به زودی اعزام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با حضور در خبرگزاری مهر، در نشستی با مدیران مجموعه رسانه‌ای مهر درباره تحولات سیاست خارجی و راه‌های تقویت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور جهت پیشبرد اهداف دیپلماسی کشورمان گفتگو و تبادل نظر کرد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در گفتگو با خبرنگاران مهر و تهران تایمز، به پرسش‌های آنها درباره طیفی از مباحث سیاست خارجی پاسخ داد.

وی در پاسخ به پرسشی راجع به دلیل محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در رابطه با شناسایی سومالی‌لند علیرغم قطع رابطه دیپلماتیک دو کشور و آرای نامناسب سومالی در مجامع بین‌المللی در ارتباط با ایران، تصریح کرد موضع ایران در محکوم‌کردن اقدام رژیم صهیونیستی در شناسایی سومالی‌لند - که هم‌راستا با موضع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه آفریقا است- یک موضع اصولی و مسئولانه است چراکه می‌دانیم این اقدام در راستای تضعیف و تجزیه نظام‌مند کشورهای اسلامی به‌ویژه در منطقه شاخ آفریقا، دریای سرخ و خلیج عدن است و هدفی جز ناامن‌سازی منطقه و تفرقه‌افکنی بین کشورهای منطقه ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی راجع به انتشار مجموعه اظهارات نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره خطر تولید بمب هسته‌ای ایران توسط شبکه تلوزیونی سی‌ان‌ان، گفت: این موضوع فی‌نفسه نشانه اعتیاد رژیم صهیونیستی به دروغ‌گویی است کما اینکه همانطور که شبکه سی‌ان‌ان به درستی تاکید کرده است، مقامات رژیم صهیونیستی از سه دهه قبل دروغ بزرگ "تسلیحاتی شدن" برنامه هسته‌ای ایران را تکرار می‌کنند و رسانه‌های وابسته به آنها نیز این دروغ را به افکار عمومی غرب تزریق کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری در مورد روابط ایران-لبنان و ادعای مطرح‌شده مبنی بر توقف روند پذیرش سفیر ایران در بیروت گفت: همانطور که قبلاً هم عرض شده است، این موضوع صحت ندارد. روابط عادی دیپلماتیک بین ایران و لبنان کمافی‌السابق برقرار است؛ روند اداری معمول پذیرش سفیر جدید ایران در لبنان نهایی شده و سفیر جدید به زودی عازم محل مأموریت خواهد شد. سفیر جدید لبنان در ایران نیز همین امروز استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه می‌کند.

بقایی در پاسخ به پرسشی راجع به دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، با اشاره به برنامه‌های متنوع وزارت خارجه در این زمینه تاکید کرد که وزارت امور خارجه با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان بازرگانی و کارشناسان اقتصادی در نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی ایران در خارج از کشور و نیز با شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه تجارت خارجی، تلاش بی‌وقفه‌ای برای کمک به روان سازی و تسهیل مراودات اقتصادی و تجاری کشور انجام می‌دهد.

مشروح این گفتگو منتشر خواهد شد.