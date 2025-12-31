تمجید سخنگوی وزارت خارجه از فداکاری و همت «ایرانمردان»

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از شرکت در جلسه اکران فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» در شبکه ایکس نوشت: این فیلم تنها روایتی از گذشته نیست؛ ادای احترامیست به آنها که در دل بن بست راهی برای عبور گشودند و نامهایشان هنوز در دل نیزار شنیده میشود.
وی افزود: فرصتی شد که به همراه جمعی از کهنهسربازان دفاع مقدس ۸ ساله، به تماشای مستند «آبراه کوچکی در میان هور» بنشینیم؛ «روایتی از پیدا کردن راه در دل بنبست، آنجا که آب ایستاده و آدمی هنوز در حرکت است.» روایت ایمان، امید، ابتکار و تلاش برای دفاع از میهن. روایتی از مجاهدتهای مخلصانه رزمندگان قرارگاه سری نصرت و فرمانده رشید و خلاق آن، سید علی هاشمی. مانایی ایران مرهون فداکاریهای چنین ایرانمردانی است. یادشان گرامی باد و راهشان پر رهرو...
