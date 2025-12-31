  1. سیاست
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

تمجید سخنگوی وزارت خارجه از فداکاری و همت «ایرانمردان»

سخنگوی وزارت خارجه گفت: فیلم« آبراه کوچکی در میان هور» تنها روایتی از گذشته نیست؛ ادای احترامی‌ است به آنها که در دل بن‌ بست راهی برای عبور گشودند و نام‌هایشان هنوز در دل نیزار شنیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از شرکت در جلسه اکران فیلم مستند «آبراه کوچکی در میان هور» در شبکه ایکس نوشت: این فیلم تنها روایتی از گذشته نیست؛ ادای احترامی‌ست به آنها که در دل بن بست راهی برای عبور گشودند و نام‌هایشان هنوز در دل نیزار شنیده می‌شود.

وی افزود: فرصتی شد که به همراه جمعی از کهنه‌سربازان دفاع مقدس ۸ ساله، به تماشای مستند «آبراه کوچکی در میان هور» بنشینیم؛ «روایتی از پیدا کردن راه در دل بن‌بست، آنجا که آب ایستاده و آدمی هنوز در حرکت است.» روایت ایمان، امید، ابتکار و تلاش برای دفاع از میهن. روایتی از مجاهدت‌های مخلصانه رزمندگان قرارگاه سری نصرت و فرمانده رشید و خلاق آن، سید علی هاشمی. مانایی ایران مرهون فداکاری‌های چنین ایرانمردانی است. یادشان گرامی باد و راهشان پر رهرو...

