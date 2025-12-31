بازدید استاندار کرمانشاه از سه واحد صنایع تبدیلی

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه، با حضور در سه واحد صنایع تبدیلی استان، روند فعالیت، موانع پیشروی تولید و مسیرهای تقویت سرمایهگذاری و اشتغال آنها را از نزدیک بررسی کرد و بر تقویت پیوند تولید با بازار و توسعه صادرات به عراق تأکید نمود.
در جریان این بازدید که از سه واحد صنایع تبدیلی در حوزههای روغن، خشکبار و فرآوری گوجهفرنگی انجام شد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بهصورت عملیاتی در محل صنایع برگزار شد تا موضوعاتی مانند تأمین سرمایه در گردش، مسائل بانکی، زیرساختی و اداری بررسی و برای آنها تصمیمات گرهگشا اتخاذ شود. این رویکرد با هدف حل مسئله در میدان و پرهیز از بروکراسیهای زمانبر دنبال شد.
بازدید امروز با همراهی معاون اقتصادی استانداری، مدیران کل جهاد کشاورزی، سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، شرکت شهرکهای صنعتی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر صندوق کارآفرینی امید و مشاور استاندار در امور عراق انجام شد تا همافزایی دستگاهها و حمایت عملی از تولیدکنندگان رقم بخورد.
در بخشهای مختلف این برنامه، ظرفیت صنایع تبدیلی استان در حوزههای روغن، خشکبار و فرآوری محصولات کشاورزی مانند گوجهفرنگی مورد توجه قرار گرفت و تأکید شد که این صنایع قادرند محصولات استان از جمله روغن حیوانی، تخمه آفتابگردان، نخود، گوجهفرنگی، انجیر، انار و زعفران را به کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کنند.
همچنین با توجه به همسایگی استان با عراق، ظرفیت بازار این کشور بهعنوان یکی از مهمترین مقاصد صادراتی محصولات استان بررسی شد؛ ظرفیتی که میتواند با برنامهریزی هدفمند، به افزایش صادرات، ارزآوری و ثروتآفرینی برای کرمانشاه منجر شود.
نظر شما