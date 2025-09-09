۳ طرح کشاورزی در استان بوشهر به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: نخستین طرح، یک واحد پیشرفته عمل‌آوری ماهی و میگو در شهرک صنعتی شماره ۲ بوشهر است که با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریال احداث شده است.

وی ادامه داد: این طرح دارای ظرفیت عمل آوری و فرآوری سالانه ۸ هزار تن و قابلیت ذخیره و نگهداری پنج هزار تن انواع آبزیان بود که شرایط اشتغال مستقیم ۴۲ نفر را بوجود آورده است.

رئیس جهاد کشاورزی بوشهر تصریح کرد: دو واحد بسته بندی و سردخانه خرما در شهرستان دشتستان افتتاح شد که این دو طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۹۵۰ میلیارد ریال، ظرفیت شش هزار و ۱۰۰ تن در حوزه بسته‌بندی و نگهداری خرما دارند و برای ۵۵ نفر فرصت شغلی مستقیم فراهم ساخته‌اند.

بحرانی اضافه کرد: توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی با اولویت محصولات شیلاتی و خرما که از محصولات مهم با جایگاه ویژه در اقتصاد استان هستند می‌تواند نقش به سزایی در ایجاد ارزش افزوده محصول، ایجاد اشتغال، تولید محصول با قابلیت صادرات داشته باشد.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی استان بوشهر شامل ۳۰۲ واحد دارای پروانه بهره‌برداری است که بیش از هفت هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند افزود: این واحدها ظرفیت اسمی فرآوری سالانه ۹۴۸ هزار تن داشته و میزان جذب ماده خام در آن‌ها به ۱۱۲۲۷۰۰ تن می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر خاطرنشان کرد: ۴۲و احد در بخش عمل‌آوری و فرآوری محصولات آبزی فعال هستند که و ظرفیت اسمی آن‌ها ۱۱۷ هزار تن و میزان جذب ماده خام سالانه ۱۵۱ هزار و ۵۳ تن از اهمیت قابل توجهی در زنجیره تولید محصولات شیلاتی دارند.

وی ادامه داد: در سطح استان ۱۱۴ واحد بسته‌بندی و فرآوری خرما با ظرفیت اسمی ۱۴۳ هزار و ۸۰۰ تن محصول قابلیت جذب ۱۶۸ هزار تن ماده خام دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر با اشاره به اینکه پشتیبانی از این زنجیره تولید توسط ۱۵۳ واحد سردخانه‌ای انجام می‌شود که ظرفیت ذخیره‌سازی آن‌ها ۱۵۰ هزار تن است گفت: علاوه بر این، صنعت تولید رب گوجه‌فرنگی با وجود تنها ۴ واحد صنعتی، ظرفیت اسمی ۱۵ هزار تن دارد و سالانه ۷۳ هزار تن ماده خام جذب می‌کند.

وی یادآور شد: این آمار نشان می‌دهد صنایع تبدیلی استان بوشهر در حوزه‌های متنوع از جمله شیلات، خرما، سردخانه و رب گوجه‌فرنگی فعال هستند و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی و ایجاد اشتغال در استان ایفا می‌کنند.