سرهنگ عاشوری: ۴۵۰۰ متر مربع از اراضی فومن رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به تلاش‌های شبانه روزی مجموعه انتظامی در پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با متخلفان و مجرمان اظهار کرد: حفظ اراضی ملی در برابر دست‌اندازی سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در ادامه از دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو در شهرستان فومن و آغاز تحقیقات پلیس با همکاری اداره منابع طبیعی در این زمینه خبر داد و افزود: مأموران کلانتری ۱۴ ماسوله ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فومن تصریح کرد: در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، افرادی ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۴۵ میلیارد ریال را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی محصور و اقدام به ساخت ابنیه در این اراضی کرده اند.

این مقام انتظامی اذعان داشت: متهمین با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ "حسین عاشوری" اذعان داشت: با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز نیز توسط عوامل اداره منابع طبیعی جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای مادی اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی می‌باشد.