راهب: «بندر سیراف» کتابی برای بازشناسی هویت تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب، ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از کتاب «بندر سیراف»، سیراف را نمادی از پیوند تاریخی ایران با جهان دانست و گفت: بندر تاریخی سیراف در گذشته پل ارتباطی میان شرق و غرب، از مدیترانه تا چین بوده و نمونهای از همزیستی مسالمتآمیز ادیان و فرهنگهای مختلف به شمار میرود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با اشاره به اهمیت کتاب «بندر سیراف» افزود: اگرچه آثار متعددی درباره سیراف منتشر شده است، اما ویژگی شاخص این کتاب، گردآوری و ترجمه مقالات و پژوهشهای باستانشناسان و نویسندگان خارجی است که به ما کمک میکند تاریخ و هویت خود را از نگاه دیگران نیز بشناسیم.
راهب همچنین از برنامهریزی برای خرید و افزودن این کتاب به کتابخانههای عمومی استان خبر داد.
«بندر سیراف»؛ کتابی برای بازشناسی هویت تاریخی خلیج فارس
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر نیز با اشاره به روند شکلگیری کنگره بینالمللی سیراف، انتشار کتاب «بندر سیراف» را یکی از مهمترین دستاوردهای این رویداد علمی و فرهنگی دانست و گفت: این کتاب حاصل سالها پژوهش، همکاری و گردآوری مقالات معتبر پژوهشگران داخلی و خارجی است که در جریان کنگره سیراف ارائه شده و اکنون به شکلی منسجم در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
عبدالکریم مشایخی، با بیان اینکه خروجی این کنگره، انتشار چندین جلد کتاب پژوهشی بود که هر یک بخشی از تاریخ، تمدن و نقش بیبدیل سیراف در شکوفایی تمدن اسلامی و مناسبات تجاری جهان را بازتاب میدهد، تأکید کرد: این آثار نشان میدهند سیراف در قرون نخستین اسلامی، یکی از مهمترین مراکز علمی، اقتصادی و دریانوردی منطقه بوده است.
رئیس بنیاد ایرانشناسی استان بوشهر با تأکید بر جایگاه سیراف در تاریخ خلیج فارس اظهار کرد: مقالات این کتاب، با استناد به اسناد تاریخی، نقشهها و یافتههای باستانشناسی، نقش ایرانیان در شکلگیری فرهنگ و تمدن کرانههای شمالی و جنوبی خلیج فارس را بهروشنی تبیین کرده و پاسخی علمی به تحریفهای تاریخی درباره نام و هویت خلیج فارس ارائه میدهد.
پژوهشی نو درباره هویت تار یخی
زیبا راستیان، مترجم کتاب «بندر سیراف» نیز در این آئین با اشاره به سابقه حضور خود در کنگره سیراف، گفت: این کتاب شامل مقالات ارائهشده در آن کنگره است که پیشتر به زبان انگلیسی منتشر شده بودند و اکنون در اختیار مخاطبان فارسیزبان قرار گرفتهاند.
وی افزود: مقالات کتاب، جایگاه سیراف را بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تجاری و فرهنگی میان شرق و غرب، از آفریقا تا هند و چین، بهخوبی تبیین میکند.
راستیان همچنین بر اهمیت معرفی این اثر به نسل جوان تأکید کرد و گفت: این کتاب میتواند منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و نوجوانان باشد تا با گنجینههای تاریخی و هویتی ایران، بهویژه در منطقه بوشهر و خلیج فارس، بیشتر آشنا شوند.
در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از دستاندرکاران تألیف، ترجمه و انتشار کتاب، بر نقش چنین آثار پژوهشی در حفظ و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی ایران تأکید شد.
این کتاب که پژوهشی نو درباره هویت تاریخی خلیج فارس است، با ترجمه زیبا راستیان و به کوشش عبدالکریم مشایخی توسط انتشارات تات چاپ و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است
