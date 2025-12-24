کارگاه اولین رویداد هنری «باهنران» در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه کارگاه اولین رویداد هنری «باهنران» با حضور جمعی از بانوان هنرمند حوزه هنرهای تجسمی به میزبانی حوزه هنری هرمزگان برگزار شد.
این کارگاه که به مدت سه ساعت ادامه داشت، با راهبری مهران پندار، هنرمند شناختهشده عرصه گرافیک و هنرهای تجسمی و راهبر هنری این رویداد، برگزار شد و به موضوعاتی چون ایدهپردازی، تولید اثر، نقد و بررسی و گفتوگوی نظری اختصاص داشت.
در این نشست تخصصی، بیش از ۲۰ نفر از بانوان هنرمند تجسمی استان هرمزگان حضور داشتند و در فضایی تعاملی، به تبادل نظر درباره رویکردهای هنری، بررسی ایدهها و تولید آثار اولیه پرداختند. تمرکز این کارگاه بر تقویت نگاه خلاق، گفتوگوی تخصصی و شکلگیری بستر مناسب برای تولید آثار هنری در چارچوب رویداد «باهنران» بود.
رویداد هنری «باهنران» یک رویداد سراسری است که توسط بسیج هنرمندان با هدف بازنمایی نقش، هویت و جایگاه زن مسلمان ایرانی از دریچه هنر، بهویژه با محوریت بانوان هنرمند، برگزار میشود و تلاش دارد زمینه تولید آثار هنری متعهد، هویتمحور و جریانساز را در سطح کشور فراهم کند.
این کارگاه، بخشی از برنامههای استانی اولین رویداد هنری باهنران در هرمزگان به شمار میرود و در راستای حمایت از فعالیت بانوان هنرمند، شبکهسازی و ارتقای تعاملات هنری در حوزه هنرهای تجسمی برگزار شده است.
