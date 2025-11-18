به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مردانی گفت: این نمایشگاه به عنوان اولین رویداد استانی باهنران استان بوشهر، چهارشنبه ۲۸ آبان ساعت ۱۱ در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری ۹ دی در بندر بوشهر برپا میشود.
وی افزود: در این نمایشگاه که از ۲۸ آبان تا ۴ آذر همه روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است آثار تجسمی و صنایع دستی بانوان هنرمند بوشهری به نمایش گذاشته میشود.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر تصریح کرد: نمایش پرچمداری زنان و مادران ایرانی در عرصههای مختلف، گفتمانسازی هویت اسلامی و ایرانی زن مسلمان با بهره مندی از ابزار هنر، نقشآفرینی و انسجام شبکه بانوان هنرمند جهت ورود به مسائل و موضوعات زنان، تولید آثار هنری فاخر در حوزه زنان و خانواده و معرفی فعالیتها و تکریم بانوان هنرمند متعهد از اهداف کلان و اصلی این رویداد هنری است.
