خبرگزاری مهر - گروه استانها - بابک آدیگوزلی؛ سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، متولد ۱۳۳۵ در کرمان، فرمانده سپاه قدس پاسداران و چهره شاخص مبارزه با داعش در خاورمیانه، در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۸ در عراق طی حمله موشکی آمریکا به شهادت رسید. او نمونه برجستهای از تربیتشدگان مکتب اسلام و امام خمینی (ره) بود و تمامی عمر خود را در راه جهاد و خدمت به مردم و کشور گذراند.
حاج قاسم سلیمانی، سردار والا مقام اسلام، الگویی بیبدیل و اسوه خط مقاومت، فرمانده فاتح نبرد با داعش و رهروی راستین راه رهبر معظم انقلاب، همواره مبارزی خستگیناپذیر و فداکار بود.
ولایت مداری، باور عمیق به رهبری و محوریت ولایت، از برجستهترین شاخصههای اخلاقی، رفتاری و عملی او بود؛ تا جایی که محور تمامی تلاشها و اقداماتش، «ولایت» محسوب میشد.
سردار شهید قاسم سلیمانی نماد عزت و افتخار ایران اسلامی در صحنه بینالمللی بود و توانست در فراتر از مرزها، برای مردم مظلوم و محروم کشورهایی چون سوریه، عراق، لبنان و فلسطین یاریرسان و پشتوانهای مطمئن باشد.
این شهید بزرگوار، یکی از محبوبترین چهرههای انقلاب اسلامی و نماد مبارزه با سلطه و ظلم جهانی به شمار میرفت. تمامی عمر خود را صرف حرکت در مسیر عزت اسلام و حمایت از مظلومان جهان کرد و همواره نگاهش به افق رهنمودهای مقام معظم رهبری دوخته بود.
روحیه شهادتطلبی، پایبندی به ولایت، مردمی بودن، سادهزیستی، مبارزه با استکبار و محبوبیت جهانی، ویژگیهایی بود که سردار دلها را به نمادی ماندگار و بیهمتا در دل مردم ایران و فراتر از مرزها بدل ساخت.
مکتب شهید سلیمانی باید در نسل جوان تبیین شود
حجتالاسلام علیاکبر باقری بنابی، امام جمعه شهرستان پارسآباد، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از ضرورتهای امروز جامعه، تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است که بایست در بین دانشآموزان و نسل جوان اشاعه یابد، چرا که شناخت این ابعاد اهمیت بالایی دارد.
وی گفت: سردار سلیمانی نمونه برجستهای از تربیتیافتگان مکتب اسلام و امام خمینی (ره) بود و تمامی عمر خود را در مسیر جهاد در راه خدا سپری کرد.
امام جمعه شهرستان پارسآباد با تأکید بر ضرورت تبیین مکتب شهید سلیمانی، عنوان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی تنها یک شخصیت نیست؛ او یک مکتب است و همه ما باید مروج و تبیینگر راه و منش این شهید بزرگ انقلاب اسلامی باشیم.
مردم مرزنشین پارسآباد پای ولایت فقیه ایستادند
۱۳ دیماه، سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، که امسال با روز پدر مصادف شده است، مردم شهرستان مرزی پارسآباد با حضور پرشور خود آماده گرامیداشت این روز شدند. اهالی این خطه، فارغ از دغدغههای اقتصادی و نوسانات بازار، با حضوری متحد و عاشقانه اعلام کردند که تا آخرین قطره خون، پای آرمانهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند ایستاد و پشتیبان ولایت فقیه هستند.
علیرغم گذشت شش سال از فراق سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، نگاه به تصویر او هنوز هم یاد و یادگار صداقت، شجاعت و مجاهدت او را زنده میکند. بغض و اندوه در دلها جاری میشود. ما ادامهدهنده راه و مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود و نام او را زنده نگه خواهیم داشت.
نظر شما