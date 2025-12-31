به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتیزاده عصر چهارشنبه در نشست با رئیس امور هماهنگی و نظارت همکاریهای منطقهای معاون اول رئیسجمهور، با تأکید بر جایگاه راهبردی جزیره خارگ، توسعه متوازن زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی را از اولویتهای اصلی این جزیره عنوان کرد.
وی در این نشست با اشاره به نقش ملی و فراملی خارگ در حوزه انرژی کشور، اظهار کرد: جزیره خارگ بهعنوان یکی از مهمترین مراکز صادرات نفت ایران، نیازمند توجه ویژه در حوزه زیرساختهای شهری، خدمات عمومی، حملونقل و پشتیبانی است تا تداوم فعالیتهای راهبردی آن با کمترین چالش انجام شود.
مدیر عملیات عمومی خارگ افزود: بهبود خدمات رفاهی، تقویت زیرساختهای عمرانی و توجه همزمان به ابعاد اجتماعی و فرهنگی ساکنان، نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و پایداری جمعیت در این منطقه حساس و استراتژیک دارد.
دشتیزاده با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، صنعتی و حاکمیتی تصریح کرد: هماهنگی و تعامل مؤثر میان نهادهای ملی و منطقهای، بهویژه با حمایت معاونت اول رئیسجمهور، میتواند مسیر توسعه پایدار خارگ را تسهیل کرده و بسیاری از مطالبات انباشته زیرساختی را برطرف کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه عملیات عمومی خارگ آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود و همکاری دستگاههای ذیربط، گامهای مؤثری در راستای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و تثبیت جایگاه راهبردی جزیره خارگ در سطح ملی بردارد.
