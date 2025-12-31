فرماندار گناوه: پیگیری مطالبات صیادان در چارچوب قانون انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با صیادان شهرستان با هدف بررسی و پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات این قشر در سالن اداره بندر و دریانوردی اظهار کرد: قشر صیادان از اقشار تلاشگر و زحمت کش و مرزبانان واقعی کشور هستند که همواره در مقاطع مختلف و هر زمان نیاز بوده، با نظام و کشور همراهی و همکاری داشته‌اند و شایسته است با نگاه حمایتی و در چارچوب قانون، مسائل آنان پیگیری شود.

فرماندار گناوه افزود: این نشست با هدف شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات صیادان و تلاش برای برطرف کردن مطالبات آنان برگزار شده است.

فرماندار گناوه بر لزوم تمکین به قانون در فرآیند رسیدگی و حل مشکلات صیادان تاکید کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد پس از احصای دقیق مسائل مطرح‌شده در این جلسه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان و استان، گام‌های مؤثرتری در جهت رفع مشکلات صیادان برداشته شود.

در این نشست، صیادان شهرستان به بیان مسائل و مطالبات خود از جمله تسهیل در تردد دریایی و ورود و خروج شناورها جهت صید، احداث اسکله صیادی در بندرریگ و جزیره، و لزوم تفکیک شناورهای تجاری از اسکله صیادی پرداختند.

در پایان مقرر شد دغدغه‌های مطرح‌شده صیادان، از مسیر قانونی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط با هدف کمک به این قشر تا حصول نتیجه پیگیری شود.