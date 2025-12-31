به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود چهارباغی در مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: ایران در زمان پهلوی، ژاندارم آمریکا در منطقه بود و رژیم پهلوی از طرف آمریکا نیابت داشت در منطقه قدرت پیدا کند و هر کسی علیه آمریکا حرف بزند با او برخورد کند.

وی افزود: این تحریم‌ها و تهدیداتی که در منطقه آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام می‌دهند مربوط به این روزها نیست، آمریکایی‌ها از همان روز اول بنابر این گذاشتند که انقلاب را ساقط کنند.

فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی حوادث زیادی را پشت سر گذرانده، کومله و و دمکرات، حادثه طبس و نظایر آن برای این بود که رژیم را ساقط کنند اما نتوانستند تا اینکه صدام را آماده جنگ با کشورمان کردند.

سردار چهارباغی بیان کرد: بنی صدر اجازه مسلح شدن بسیج و حضور مردم در صحنه را نمی‌داد و چندین عملیات را نیز خودش انجام داد که شکست خورد، مردم ایران و نمایندگان مجلس با بصیرت خود بنی صدر را برکنار کردند.

وی اضافه کرد: مردم و بسیج وارد صحنه شدند و اولین عملیات در دارخوین انجام شد با حضور نیروهای مردمی و بسیج، آبادان از محاصره خارج شد، بعد از آزادسازی بستان، عملیات بزرگ فتح المبین صورت گرفت و مردم کار را دست گرفته بودند.

فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح ادامه داد: آمریکایی‌ها گمان می‌کردند صدام پیروز می‌شود اما رژیم عراق بیش از ۳۰ هزار اسیر داد، جنگ ایران و عراق به نوعی در عملیات بیت المقدس به پایان رسید چرا که بعد از این عملیات، تمام دنیا پشت عراق آمده و از این رژیم حمایت می‌کردند که از بیش از ۲۰ کشور اسیر گرفته شده بود.

چهارباغی تاکید کرد: تمام دنیا اذعان کرده‌اند که ایران پیروزی هشت سال دفاع مقدس است و این افتخار بزرگی است و آیندگان به وجود این هشت سال دفاع مقدس افتخار خواهند کرد.

وی اضافه کرد: بزرگترین شخصیت‌های جهان با حضور در تهران در مقابل بارگاه امام راحل تعظیم می‌کنند و این یک افتخار است.

فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی متوجه این شد که آمریکایی‌ها مرتب توطئه می‌کنند بنابراین حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق را تقویت کرد و جبهه مقاومت شکل گرفت، شیعیان لبنان اکنون جبهه مقاومت را تقویت می‌کنند.

چهارباغی یادآور شد: حاج قاسم سلیمانی تمام وجود خود را از نوجوانی تا هنگام شهادت برای نظام و انقلاب گذاشت، شهرهای مختلف که داعش گرفته بود یکی پس از دیگری پس گرفته شد، داعش در سوریه و عراق حکومت تشکیل داده بود که حاج قاسم آن را به زباله‌دان تاریخ فرستاد.

وی ادامه داد: ترامپ وقتی دید همه جا از حاج قاسم شکست می‌خورد دستور شهادت ایشان را صادر کرد و در فرودگاه بغداد ناجوانمردانه به شهادت رساند که مردم شهرهای مختلف عراق تشییع پیکر باشکوه برای حاج قاسم و همراهانش انجام دادند.

فرمانده توپخانه کل نیروهای مسلح تصریح کرد: موشک‌های ایران توسط جوانان ایرانی قلب عین الاسد را شکست و آمریکایی‌ها رابه زانو در آورد، رهبر انقلاب زدن عین الاسد را یوم الله نامید.

آمریکایی‌ها دست از توطئه برنداشتند و فرماندهان ایرانی را در لبنان به شهادت رساندند.

چهارباغی بیان کرد: اکنون نیروهای مسلح پرتوان و توان مند هستند و حزب الله در منطقه با قدرت ادامه می‌دهد و ما آماده هستیم اگر دشمن تعدی کند محکم‌تر از دفعه قبل پاسخ دهیم.