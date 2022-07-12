همه اتفاقات در کشور حتی برجام در گرو مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمود چهارباغی شامگاه سه شنبه در همایش گرامی داشت شهدای محور مقاومت در شاهین شهر با تبریک فرا رسیدن عیدسعید غدیرخم اظهار داشت: در زمانی دشمن به کشور ما در هشت سال دفاع مقدس حمله کرد که زیرساخت‌های آن دچار مشکل بود؛ زمانی رژیم بعثی با چراغ سبز آمریکا به ایران حمله کردند تا اندیمشک و ذفول آمدند و سراغ جاده تهران را می‌گرفتند اما وقتی نیروهای مقاومت از جمله بسیج مردمی به فرمان امام خمینی به صحنه آمدند با عملیات‌های مختلف دشمن را ناکام کردند.

وی افزود: مقاومت لشکر امام حسین به فرماندهی شهید حسین خرازی و سایر رزمندگان اصفهانی در عملیات فتح المبین غیر قابل توصیف است در مجموع باید گفت فداکاری رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف غیرقابل توصیف بود.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه تنها جنگی که شرق و غرب یک طرف و یک کشور یک طرف دیگر بود، جنگ ایران و عراق بود، ابراز داشت: بعد از اینکه صدام توسط آمریکا به درک واصل شد عملاً عراق مثل یک استان به ایران متعلق شد؛ اتفاقی افتاد که محور مقاومت با فرماندهی شهید قاسم سلیمانی تقویت و الان این اتفاق باعث شده که اسرائیل از ترس هر لحظه حزب الله شب و روز خواب نداشته باشند.

وی اضافه کرد: رزمندگان جریان مقاومت در جنگی مانند جنگ ۳۳ روزه مقابل قوی‌ترین ارتش جهان به نام اسرائیل جنایت کار مقاومت و ایستادگی کردند و آن را شکست دادند.

شهید سلیمانی بزرگ مرد محور مقاومت بود

سردار چهارباغی با بیان اینکه توطئه آمریکایی و اسرائیلی داعش را به وجود آورد و نزدیک ۷۰ درصد سوریه را که هم پیمان جمهوری اسلامی و پل محور مقاومت بود را گرفتند، افزود: این در حالی بود که فرزندی از جنس مقاومت و از همرزمان شهید خرازی و همت و … اجازه نداد این توطئه به سرانجام برسد، زمانی که در سوریه بودم با کمک حاج قاسم دو گردان توپخانه راه انداختیم و زیر تیر رأس اسرائیل بزرگ عملیات توپخانه را انجام دادیم.

وی ادامه داد: حاج قاسم محاصره حرم حضرت زینب و فرودگاه دمشق را در اولین گام باز کرد؛ شهید سلیمانی بزرگ مرد محور مقاومت بود و در مرحله اول قلب داعش را نابود کرد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه فرماندهان ارشد ارتش روسیه که با ما در سوریه همکاری می‌کردند از توانمندی‌های ایران متعجب شده بودند، افزود: حاج قاسم با افتخار و با مدیریتی که داعش نسخه داعش و حامیان او را در عراق و سوریه را پیچید و نابود کرد.

وی گفت: بعد از گذشت ۱۰ سال که تمام کشورهای عربی و غربی متحد شده بودند که بشار اسد برود امروز شاهدیم که با قدرت بیشتری در حال فعالیت است.

سردار چهارباغی با بیان اینکه ترامپ دیوانه بزرگ‌ترین اشتباه را کرد که قاسم سلیمانی را شهید کرد، ادامه داد: چرا که شهادت حاج قاسم سلیمانی موجب تقویت محور مقاومت شد، اگر هزاران کتاب به نگارش در بیایید کسی نمی‌تواند عظمت قاسم سلیمانی را تعریف کند.

وی با تاکید بر اینکه بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی و زدن پایگاه عین الاسد در عراق باعث شد هیبت آمریکا را در منطقه به ذلت بکشاند، اضافه کرد: همه اتفاقات در کشور، حتی در برجام در گرو مقاومت است دشمن هم در حال فشار و محاصره‌های اقتصادی است که برکت خون شهدا و رهبری مقام معظم رهبری از این پیچ سربلند بیرون خواهیم آمد.

گفتنی است در پایان این مراسم از خانواده شهید جواد قربانی شهید مدافع حرم تجلیل به عمل آمد.