گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ونزوئلا و سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزیران امور خارجه ونزوئلا و سودان تلفنی با هم گفتگو و درباره روابط دوجانبه و مسائل مورد توجه طرفین بحث و تبادل نظر کردند.

بر اساس گزارش منابع ونزوئلایی، «ایوان گیل» وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با «محی‌الدین سالم» همتای سودانی خود، بر مخالفت با نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت همه کشورها تأکید کرد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا همچنین ابراز امیدواری کرد که ثبات و صلح در سودان برای رقم زدن آینده‌ای شکوفا در این کشور حاکم شود.

این تماس تلفنی در حالی برقرار شده است که ونزوئلا با تهدیدهای فزاینده از سوی آمریکا مواجه است و سودان هم همچنان با جنگ داخلی میان ارتش این کشور و نیروهای موسوم به پشتیبانی سریع دست و پنجه نرم می کند.