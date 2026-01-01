به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور (گروه A)، تیم فوتبال شهید قندی یزد روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه وحدت آستارا میهمان تیم شهرداری بندر آستارا خواهد بود.

شهرداری بندر آستارا در حال حاضر با قرار گرفتن در رتبه چهاردهم جدول به این دیدار پا می‌گذارد، در حالی که تیم شهید قندی یزد با عملکردی رو به رشد، در رتبه ششم جدول قرار دارد.

در چهار دیدار اخیر، تیم شهرداری بندر آستارا به دو پیروزی و دو شکست دست یافته و شاگردان ایمان رزاقی‌راد نیز در چهار مسابقه گذشته خود دو برد و دو تساوی را ثبت کرده‌اند؛ آماری که نشان از آمادگی و ثبات تیم شهید قندی در هفته‌های اخیر دارد.

شهرداری بندر آستارا با ۲۴ امتیاز و شهید قندی یزد با ۱۵ امتیاز به استقبال این مسابقه می‌روند.

هدایت تیم شهید قندی یزد بر عهده ایمان رزاقی‌راد است و وحید خادمی نیز سرمربیگری تیم شهرداری بندر آستارا را بر عهده دارد.

دو تیم در پنج سال گذشته دو بار مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند که حاصل آن یک پیروزی برای شهید قندی یزد و یک تساوی بوده است.

قضاوت این دیدار بر عهده داور وسط؛ میلاد شادمانی خواهد بود و کمک‌داور اول؛ امیرحسین خوشه چین، کمک‌داور دوم؛ حسین ایمانی، داور چهارم؛ جواد ابراهیم نژاد این دیدار را همراهی می‌کنند. همچنین ناظر داوری مسابقه؛ بابک عباسقلی زاده خواهد بود.