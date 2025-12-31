به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه چهارشنبه در حاشیه استقبال از علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاویون فرودگاه اهواز گفت: حضور ارزشمند اعضای این کمیسیون در خوزستان، نقطه‌عطفی برای شناخت هرچه بیشتر مشکلات و ارائه راهکارهای مؤثر در حوزه‌های گسترده اجتماعی خواهد بود.

وی افزود: مطمئن هستم این حضور منشأ خیر و برکت بوده و با جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی، بسیار برای استان راه‌گشا خواهد بود.

استاندار خوزستان با تشکر از هیئت نمایندگان مجلس برای پذیرفتن این سفر علی‌رغم مشغله فراوان، ابراز امیدواری کرد که این سفر، زمینه‌ساز تعاملی سازنده و عملیاتی بین دستگاه‌های اجرایی استان و نهاد قانون‌گذاری کشور شود.

در ادامه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تشکر از میزبانی استاندار خوزستان، هدف از این سفر را پایش و رصد اقدامات دولت در چارچوب قوانین، با اولویت‌دهی به برنامه‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی استان خوزستان عنوان کرد.

وی افزود: این سفر با دو رویکرد عملیاتیِ نظارتی و قانون‌گذاری، با تمرکز بر مسئولیت‌های اجتماعی واحدهای توسعه‌ای و استقرار سرمایه‌ها در خوزستان انجام می‌شود.

بابایی کارنامی تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا با حضور در شهرستان‌های هدف، با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان دیدار شود و از واحدهای تولیدی بازدید به‌عمل آید تا آسیب‌های اجتماعی و نیازهای استان به‌طور میدانی رصد شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هدف نهایی، تقویت تعاملات با وزرای تخصصی و نهادهای مربوطه مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهیر برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف استان خوزستان به‌عنوان یکی از استان‌های پرافتخار کشور است.