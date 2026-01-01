به گزارش خبرگزاری مهر، اصناف، کسبه و بازاریان استان زنجان با صدور بیانیهای، ثبات اقتصادی، پیشبینیپذیری بازار و حفظ معیشت مردم را بهعنوان مطالبات اصلی خود مطرح کرده و تأکید کردند که مسیر آنان از اغتشاشگران و اقدامات خشونتآمیز کاملاً جداست.
در این بیانیه آمده است: بازاریان، اصناف و فعالان اقتصادی استان زنجان بهعنوان بخشی ریشهدار و اثرگذار در اقتصاد کشور، همواره خود را متعهد به حفظ آرامش، ثبات و رونق اقتصادی دانسته و معتقدند فعالیت سالم اقتصادی در گرو امنیت اجتماعی و ثبات در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، ثبات اقتصادی، کنترل نرخ ارز، پیشبینیپذیری بازار، حفظ معیشت مردم و تداوم فعالیت سالم کسبوکارها بهعنوان خواستههای اصلی اصناف و بازاریان استان زنجان عنوان شده و تأکید شده است که تجربه نشان میدهد هرگونه تنش و ناامنی، پیش از هر چیز به زیان مردم، تولیدکنندگان، کسبه و اقشار زحمتکش جامعه تمام میشود.
اصناف و بازاریان استان زنجان در بخش دیگری از این بیانیه ضمن تأکید بر حق بیان مطالبات قانونی و صنفی خود، بهصراحت اعلام کردهاند که هیچگونه همراهی با اغتشاشگران، خشونتطلبان و افرادی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب میزنند، ندارند و اقدامات مخرب و ناامنسازی فضا را مغایر با منافع ملی و اقتصادی کشور میدانند.
در این بیانیه آمده است: بازاریان و اصناف همواره حامی آرامش، قانونمداری و گفتوگوی سازنده بوده و انتظار دارند مسئولان ذیربط با اتخاذ تدابیر کارشناسیشده، زمینه ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از تولید و حفظ قدرت خرید مردم را فراهم آورند تا مسیر رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم با کمترین آسیب ادامه یابد.
این بیانیه به امضای اصناف، کسبه و بازاریان، اتحادیههای صنفی، فعالان اقتصادی و اتاق اصناف استان زنجان رسیده است.
