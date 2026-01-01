تأکید فرماندار گرمسار بر تلاش دولت برای رفع مشکلات معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای اتاق اصناف شهرستان گرمسار در فرمانداری اعلام کرد: حضور اصناف شهرستان گرمسار در صحنه‌های ماندگار انقلاب اسلامی کشورمان همیشه درخشان و قابل تقدیر است.

وی افزود: اطلاعیه اتاق اصناف شهرستان گرمسار در رد هرگونه آشوب و دخالت بیگانگان در مسائل کشور نشانه هوشیاری و وفاداری جامعه اصناف به آرمان‌های بلند سرزمین ماست.

فرماندار گرمسار همچنین بیان کرد: دولت خدمتگزار در کنار بازاریان و مردم برای رفع دغدغه‌های به حق آنان در مورد مسائل اقتصادی بوده و خواهد بود.

همتی با اشاره به انسجام ملت ایران اسلامی ابراز کرد: مردم هوشیار و آگاه ما با اتحاد و همدلی از روزهای سخت تحریم ظالمانه به سلامت عبور خواهند کرد.