  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

تأکید فرماندار گرمسار بر تلاش دولت برای رفع مشکلات معیشتی

تأکید فرماندار گرمسار بر تلاش دولت برای رفع مشکلات معیشتی

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر تلاش دولت برای حل مسائل اقتصادی و معیشتی، گفت: رفع دغدغه‌های به‌حق مردم و کسبه از اولویت‌ها و وظایف اصلی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با اعضای اتاق اصناف شهرستان گرمسار در فرمانداری اعلام کرد: حضور اصناف شهرستان گرمسار در صحنه‌های ماندگار انقلاب اسلامی کشورمان همیشه درخشان و قابل تقدیر است.

وی افزود: اطلاعیه اتاق اصناف شهرستان گرمسار در رد هرگونه آشوب و دخالت بیگانگان در مسائل کشور نشانه هوشیاری و وفاداری جامعه اصناف به آرمان‌های بلند سرزمین ماست.

فرماندار گرمسار همچنین بیان کرد: دولت خدمتگزار در کنار بازاریان و مردم برای رفع دغدغه‌های به حق آنان در مورد مسائل اقتصادی بوده و خواهد بود.

همتی با اشاره به انسجام ملت ایران اسلامی ابراز کرد: مردم هوشیار و آگاه ما با اتحاد و همدلی از روزهای سخت تحریم ظالمانه به سلامت عبور خواهند کرد.

کد خبر 6709777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها