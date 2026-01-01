خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ «مکتب سلیمانی» از والاترین و گویاترین تعابیر مقام معظم رهبری در توصیف شخصیت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است که ایشان بارها بر این مهم تأکید داشته و آن را مبتنی بر «صدق» و «اخلاص» دانسته‌اند و امروز نه فقط جوانان روشن‌ضمیر ایرانی بلکه جوانان منطقه و همه جوانان آزاده جهان تشنه چنین قهرمان و چنین مکتبی هستند. در ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با این پرسش به سراغ جمال‌الدین خدابخشی رفتیم که مشخصه‌های زیست شهیدگونه حاج قاسم چه بود که سیره و راه و اندیشه‌اش را تبدیل به یک مکتب ماندگار کرد؟ خدابخشی، مجری و گوینده تلویزیون در شبکه استانی چهارمحال و بختیاری و شبکه‌های ملی، راوی سیره شهدا در کاروان‌های راهیان نور و راوی مکتب حاج قاسم در گلزار شهدای کرمان است.

جمال‌الدین خدابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و با اشاره به اینکه این شهید عزیز قائل بود برای شهید شدن باید شهید زیست، اظهار کرد: شهید زندگی کردن یعنی شهیدگونه رفتار و عمل کردن و انسانی که سیره شهدا را در تمام ابعاد چراغ راهش قرار دهد، درواقع شهیدانه زیست می‌کند و عزیز خدا می‌شود.

مجری و گوینده تلویزیون در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مصداق این سخن حاج قاسم خود ایشان است، ادامه داد: این شهید والامقام حقیقتاً شهیدگونه زیست و مصداق علمی سیره شهدا بود. او روستازاده‌ای از جنس مردم و در بین مردم بود که رفتار و عمل شهیدگونه‌اش نه فقط محدود به میدان جنگ بلکه گسترده در خانواده، در بین رفقایش و در اجتماع بود.

حاج قاسم پناه خانواده‌های شهدا بود

این روای مکتب حاج قاسم با اشاره به شیوه برخورد و رفتار شهید سلیمانی با پدر و مادرش، بیان کرد: در عکس‌ها و خاطرات و نقل‌ها از او می‌بینیم که وقتی به نزد مادرش می‌رفت پاهای او را می‌بوسید و می‌پرسید: از قاسمت راضی هستی؟

خدابخشی با تصریح اینکه حاج قاسم پناه خانواده‌های شهدا بود، توضیح داد: بنده با تعدادی از فرزندان شهدا در کرمان گفتگو داشتم و می‌گفتند شهید سلیمانی برای ما عمو قاسم بود، او همیشه به ما سر می‌زد لذا وقتی او را از دست دادیم گویی دوباره یتیم شدیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه کلیپ‌های زیادی درباره رفتار حاج قاسم با فرزندان شهدا خاصه شهدای مدافع حرم را می‌توانیم مشاهده کنیم و گویای آن است که این شهید والامقام ظریفانه به جزئیات امور می‌پرداخت و هر کاری را به وجهی زیبا انجام می‌داد، زیبا کتاب می‌خواند، زیبا حرف می‌زد و زیبا قرآن تلاوت می‌کرد.

خدابخشی با تصریح اینکه آدم‌سازی و تربیت نیروی حاج قاسم نیز به زیباترین وجه ممکن بود، افزود: از سردار حسنی‌سعدی مدیر گلزار شهدای کرمان و مسئول عقیدتی تیپ ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس خواستم خاطره‌ای ناگفته از شهید سلیمانی برایم بگوید که این‌گونه روایت کرد: در دوران جنگ یکبار ۲ نفر از نیروها بی‌انضباطی کرده بودند که پرونده آنان را نزد حاج قاسم بردم و موضوع را گفتم اما ایشان که سرماخورده هم بود به من تشر زد و گفت: ما خدا یا قاضی نیستیم که دیگران قضاوت کنیم. من هم پرونده را روی میزش گذاشتم و رفتم. بعدها مطلع شدم که حاج قاسم به منزل آن ۲ سرباز رفته و مهمانشان بوده با آنان رفیق شده و دست آخر تذکر هم داده است.

همه مردم دلتنگ حاج قاسم می‌شوند

این مجری شبکه استانی جهان‌بین با تصریح اینکه امروز نیروهای حاج قاسم، فرزندان و خانواده‌های شهدا و بلکه همه مردم دلتنگ او می‌شوند، افزود: وقتی نزدیک ایام عید می‌خواست به کرمان و دیدار والدین خود برود ۲ روز به خانه جانباز قطع نخاعی نجف‌آبادی می‌رفت و جانباز را استحمام می‌داد، تخت او را آماده می‌کرد و در این دو روز به همسر جانباز می‌گفت کار آشپزخانه هم به عهده من است؛ دو روز خدمت‌گذاری این جانباز قطع نخاعی را داشت بعد به سمت کرمان می‌رفت.

خدابخشی یادآور شد: حاج قاسم جانباز هشت سال دفاع مقدس بود اما ریالی از دولت برای جانبازی‌اش نگرفت و می‌گفت به جانبازان نیازمند کمک کنید، او با وجود اینکه مدام به مأموریت می‌رفت اما ریالی حق مأموریت نگرفت.

وی خضوع و خشوع این شهید والامقام در درگاه الهی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مجلس اهل بیت (ع) یا در زیارت‌هایش می‌بینیم که چگونه خاضعانه و خاشعانه در محضر پروردگار اشک می‌ریخت و شانه‌هایش می‌لرزید. او منزل خودش در کرمان را وقف روضه حضرت زهرا (س) کرده و نام آن را بیت‌الزهرا (س) گذاشته بود و اجازه نمی‌داد نام خودش ذکر شود. او می‌گفت: باید به این بلوغ برسیم که نباید دیده شویم، آن‌کس که باید ببیند، می‌بیند.

حاج قاسم فقط برای خدا کار می‌کرد

خدابخشی ادامه داد: حاج قاسم برای خدا کار می‌کرد و خدا نیز اجرش را داد و مهرش را در قلوب ایرانیان و بلکه در قلب هر انسان آزاده در اقصی نقاط جهان انداخت. اگر به گلزار شهدای کرمان سری بزنید، زائران خارجی از چند ده ملیت را می‌بینید که برای زیارت مزار این شهید به ایران می‌آیند و ادای احترام می‌کنند.

این روای سیره شهدا با بیان اینکه حاج قاسم فقط و فقط برای خدا کار می‌کرد، تصریح کرد: این شهید والامقام از دوران دفاع مقدس تا بحران‌های سیل و زلزله در نقاط مختلف ایران همیشه کف میدان بود و همه اینها را فقط برای رضای خدا انجام می‌داد، راز شهادتش هم همین بود که خودش را وقف خدا کرده بود و در راه خدا جانش را نیز ایثار کرد، خدا نیز مزد بندگی او را داد.

خدابخشی در پاسخ به این پرسش که اگر حاج قاسم در شرایط فعلی جبهه مقاومت و شهادت فرماندهان عکس‌العملش چه بود، بیان کرد: یقیناً مقاوم‌تر، باشکوه‌تر و پرشورتر از همیشه در میدان می‌ایستاد.

جوانان امروز در بزنگاه‌ها پای کارند

این فعال فرهنگی تأکید کرد: اگرچه این نیروی بسیار ارزشمند و این سرباز شجاع و مخلص رهبر انقلاب را از دست دادیم اما نباید فراموش کنیم که جوانان ایران‌زمین در بزنگاه‌ها خودشان را نشان می‌دهند. همین جوانانی که امروز ساز مخالف می‌زنند در بزنگاه اصلی به میدان می‌آیند و این جوانان با هر ظاهر و تیپ و تفکری حاضرند جانشان را در راه مبارزه با دشمن متعرض، برای حفظ خاک و آب و تمامیت ارضی کشور ایثار کنند.

خدابخشی با اشاره به اینکه هر یک از ما نسبت به جبهه مقاومت وظیفه‌ای داریم، افزود: آنانی که می‌توانند در میدان حاضر می‌شوند و می‌جنگند، آنانی هم که امکان حضور ندارند باید برای پیروزی و سلامتی رزمندگان جبهه مقاومت دعا کنند چرا که دعا بسیار اثر دارد.

این روای سیره شهدا با اشاره به اینکه امروز در میدان جنگ نرم قرار داریم، گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که جوانان در این عرصه نبرد، آتش به اختیار هستند لذا باید در فضای رسانه هر آنچه از دستمان بر می‌آید با بیان و قلم و هر ابزاری که در دست داریم، برای تبیین و خنثی‌سازی حربه‌های دشمن انجام دهیم.

خدابخشی در پایان بر ضرورت تربیت راویان جوان مکتب حاج قاسم تأکید کرد و گفت: از این تریبون استفاده می‌کنم و از مسئولان می‌خواهم که این مهم را مدنظر قرار دهند چرا که میراث حاج قاسم و مکتب مقاومت او که شهیدگونه زیست باید ماندگار و نسل به نسل منتقل شود.