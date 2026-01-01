  1. استانها
رونمایی از نسخه خطی قرآن استاد سیف‌الله فتحی در محفل قرآنی امروله

سنندج – در جریان برگزاری محفل قرآنی «تلاوت نور» در مسجد جامع روستای امروله سنندج، از نسخه خطی قرآن کریم به خط استاد سیف‌الله فتحی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محفل قرآنی «تلاوت نور» شامگاه چهارشنبه باحضور علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، جمعی از ماموستایان، فعالان قرآنی و اهالی روستای امروله در مسجد جامع این روستا برگزار شد.

در این آئین، نسخه خطی قرآن کریم که به همت استاد سیف‌الله فتحی کتابت شده است، به‌عنوان اثری فاخر و ارزشمند معرفی و رونمایی شد و مورد توجه و استقبال حاضران قرار گرفت.

همچنین در ادامه این برنامه قرآنی، از ۲۲ نفر از فعالان و خادمان حوزه قرآن کریم به پاس تلاش‌های مستمر آنان تجلیل به‌عمل آمد.

طرح «تلاوت نور» از برنامه‌های مستمر قرآنی در مساجد استان کردستان است که با هدف ترویج فرهنگ انس با قرآن و حمایت از فعالیت‌های قرآنی مردمی اجرا می‌شود.

