ورمقانی: کردستان استانی قرآنی در کنار فرهنگ و هنر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح دوشنبه در جلسه شورای توسعه قرآن کریم اظهار کرد: از فرمانداران انتظار داریم با همراهی ائمه جمعه در شهرستان‌ها، جلسات شورای قرآنی را به‌صورت مستمر و فعال دنبال کنند.

ورمقانی با اشاره به برگزاری مسابقات بین‌المللی و کشوری قرآن کریم در کردستان گفت: این هفته شاهد برگزاری یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های قرآنی کشور در سنندج بودیم و استقبال پرشور مردم کردستان از این رویداد، برای مهمانان خارج از استان نیز قابل توجه بود و همه به این باور رسیدند که کردستان در کنار فرهنگ و هنر، استانی قرآنی است.

وی ادامه داد: در گذشته نه‌چندان دور، آموزش کودکان کردستان از مکتب‌خانه‌ها و با تلاوت قرآن آغاز می‌شد و امروز نیز باید با همکاری آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی، تلاش کنیم تا کودکان از سنین پایین، در مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی، با فرهنگ و مفاهیم قرآنی آشنا شوند.

معاون سیاسی استاندار کردستان تأکید کرد: افتخار ما مسلمانان، وجود قرآن کریم است. هر آنچه برای زندگی بشر در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیاز است، در قرآن وجود دارد و اگر به قرآن عمل کنیم و آن را در زندگی جاری سازیم، جامعه ما به سعادت و خوشبختی واقعی خواهد رسید.

ورمقانی خاطرنشان کرد: به نماینده ولی‌فقیه در استان قول می‌دهم که استانداری و فرمانداران، در هر زمینه‌ای که در حوزه مأموریت وزارت کشور و دولت باشد، پشتیبان فعالیت‌های قرآنی و شورای توسعه قرآن خواهند بود.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم مردمی‌سازی فعالیت‌های قرآنی گفت: تجربه نشان داده است که برنامه‌های قرآنی زمانی موفق‌ترند که با مشارکت و حمایت مردمی اجرا شوند و البته دولت نیز وظیفه دارد با تمام توان در خدمت قرآن و گسترش فرهنگ قرآنی باشد و از همه برگزارکنندگان، ائمه جمعه و فعالان قرآنی استان قدردانی می‌کنم.