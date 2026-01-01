  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۵

پیام تبریک دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به مناسبت آغاز سال میلادی

پیام تبریک دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به مناسبت آغاز سال میلادی

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درپی پیام‌های جداگانه، فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی را به نمایندگان ارامنه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درپی پیام‌های جداگانه، فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی را به نمایندگان ارامنه آقایان آرا شاوردیان نماینده محترم مسیحیان شمال کشور، گغارد منصوریان نماینده محترم مسیحیان جنوب کشور و شارلی انویه تکیه نماینده محترم مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی و جامعه مسیحیان ایران تبریک گفت و بر همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان الهی در ایران تأکید کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

نمایندگان ارجمند هموطنان عزیز ارامنه در مجلس شورای اسلامی

آقایان آرا شاوردیان نماینده محترم مسیحیان شمال کشور

با سلام و کمال مسرت و احترام

فرارسیدن سالروز میلاد فرخنده و با سعادت پیام‌آور بزرگ الهی، منادی صلح و محبت و آزادگی، حضرت عیسی مسیح "علی نبیّنا و علیه‌السلام" و آغاز سال نو میلادی را به شما گرامیان و جامعه مسیحیان عزیز ایران و تمامی پیروان راستین آن حضرت، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم. تاریخ کهن ایران همواره شاهد همزیستی مسالمت‌آمیز، برادرانه و توأم با احترام پیروان ادیان الهی بوده است.

در این میان جامعه ارامنه ایران به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر و وفادار از پیکره بزرگ ایران در برهه‌های حساس تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا عرصه‌ها علمی و فرهنگی نقش آفرین بوده و در راه سرفرازی و اعتلای میهن عزیزمان گام‌های ارزشمندی برداشته‌اند.

حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن ارج نهادن به جایگاه والای معنوی این میلاد خجسته، بر این باوریم که آموزه‌های حضرت مسیح (ع) در ترویج عدالت و مهربانی، بیش از هر زمان دیگری، نیاز امروز جهان برای عبور از بحران‌ها و رسیدن به صلحی پایدار است.

امید است در پرتو عنایت الهی، سال نو میلادی سالی سرشار از آرامش بهروزی و موفقیت برای شما تمامی هموطنان ارامنه و تحکیم بیش از پیش پیوندهای ملی و انسانی در کشور عزیزمان باشد. انءشا الله

با تجدید احترام؛
محمد علی امانی
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی

کد خبر 6709295

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها