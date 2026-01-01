پیام تبریک دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به مناسبت آغاز سال میلادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی درپی پیامهای جداگانه، فرارسیدن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی را به نمایندگان ارامنه آقایان آرا شاوردیان نماینده محترم مسیحیان شمال کشور، گغارد منصوریان نماینده محترم مسیحیان جنوب کشور و شارلی انویه تکیه نماینده محترم مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی و جامعه مسیحیان ایران تبریک گفت و بر همزیستی مسالمتآمیز پیروان ادیان الهی در ایران تأکید کرد. متن پیام به شرح ذیل است:
نمایندگان ارجمند هموطنان عزیز ارامنه در مجلس شورای اسلامی
آقایان آرا شاوردیان نماینده محترم مسیحیان شمال کشور
با سلام و کمال مسرت و احترام
فرارسیدن سالروز میلاد فرخنده و با سعادت پیامآور بزرگ الهی، منادی صلح و محبت و آزادگی، حضرت عیسی مسیح "علی نبیّنا و علیهالسلام" و آغاز سال نو میلادی را به شما گرامیان و جامعه مسیحیان عزیز ایران و تمامی پیروان راستین آن حضرت، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم. تاریخ کهن ایران همواره شاهد همزیستی مسالمتآمیز، برادرانه و توأم با احترام پیروان ادیان الهی بوده است.
در این میان جامعه ارامنه ایران به عنوان بخشی جداییناپذیر و وفادار از پیکره بزرگ ایران در برهههای حساس تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا عرصهها علمی و فرهنگی نقش آفرین بوده و در راه سرفرازی و اعتلای میهن عزیزمان گامهای ارزشمندی برداشتهاند.
حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن ارج نهادن به جایگاه والای معنوی این میلاد خجسته، بر این باوریم که آموزههای حضرت مسیح (ع) در ترویج عدالت و مهربانی، بیش از هر زمان دیگری، نیاز امروز جهان برای عبور از بحرانها و رسیدن به صلحی پایدار است.
امید است در پرتو عنایت الهی، سال نو میلادی سالی سرشار از آرامش بهروزی و موفقیت برای شما تمامی هموطنان ارامنه و تحکیم بیش از پیش پیوندهای ملی و انسانی در کشور عزیزمان باشد. انءشا الله
با تجدید احترام؛
محمد علی امانی
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی
