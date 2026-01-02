به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی صبح جمعه در آئین اختتامیه نهمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس در سنندج، با قدردانی از برگزارکنندگان و هنرمندان حاضر، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره با حضور ۱۵ گروه نمایشی نشاندهنده ظرفیت بالای هنری افراد دارای معلولیت است و امید میرود در سالهای آینده شاهد حضور هزاران گروه نمایشی در چنین رویدادهایی باشیم.
وی با اشاره به شرایط ویژه استان در روزهای اخیر افزود: بهدلیل بارشهای گسترده و بروز مشکلات زیرساختی در بیش از ۴۰۰ روستای استان، استاندار کردستان بهعنوان رئیس ستاد بحران درگیر مدیریت شرایط بوده و به همین دلیل در این آئین حضور نیافت، اما اهمیت این جشنواره برای مدیریت استان کاملاً مورد توجه است.
معاون امور عمرانی استاندار کردستان با بیان اینکه شهرها تنها با سازههای مهندسی شکل نمیگیرند، تصریح کرد: هویت فرهنگی، لایه پنهان اما ماندگار شهرهاست و سنندج بهعنوان شهر خلاق موسیقی، دارالامان و شهر فرهنگ و هنر، افتخار میزبانی این رویداد ارزشمند را دارد.
حبیبی با مقایسه تئاتر با دیگر هنرهای نمایشی خاطرنشان کرد: تئاتر، بهویژه برای هنرمندان دارای معلولیت، هنری زنده و بیواسطه است که امکان ویرایش و بازتولید ندارد و همین موضوع، ارزش و تأثیرگذاری آن را دوچندان میکند.
وی با اشاره به ضرورت مناسبسازی فضاهای شهری گفت: مدیران و مسئولان باید بدانند خدمت به جامعه معلولان، توفیقی الهی است و هر اقدامی در این مسیر میتواند اثری ماندگار در زندگی افراد و خانوادهها داشته باشد.
معاون استاندار کردستان در پایان ضمن قدردانی از مدیرکل بهزیستی استان، انجمن «باران» و دستاندرکاران جشنواره تأکید کرد: این رویداد فرهنگی نمادی از مدیریت کارآمد، مشارکت اجتماعی و باور به توانمندیهای افراد دارای معلولیت است و میتواند به ارتقای فرهنگ عمومی و تحقق حقوق برابر در جامعه کمک کند.
