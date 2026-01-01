  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۱۴۰۵؛حق فرهنگ نادیده گرفته شد

فریدن-نماینده مردم فریدن در مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با کلیات بودجه ۱۴۰۵ گفت:کاهش شدید بودجه فرهنگی از ۱۳۰ همت به ۸۵ همت و ادغام بخشی از اعتبارات فرهنگی با دیگر برنامه‌ها موجب نگرانی شد.

اسماعیل سیاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت مخالفت کرده است، اظهار کرد: این لایحه دارای ایرادات اساسی است و با سیاست‌های کلی کشور در زمینه کنترل تورم و حمایت از حوزه‌های فرهنگی هم‌خوانی ندارد.

وی با اشاره به آن‌که بودجه فرهنگی کشور در این لایحه از ۱۳۰ همت به ۸۵ همت کاهش یافته، گفت: این میزان کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که بسیاری از برنامه‌های فرهنگی با دیگر ردیف‌های بودجه‌ای ادغام شده و عملاً اعتبار خاصی برای فعالیت‌های فرهنگی مستقل در نظر گرفته نشده است.

نماینده فریدن افزود: ما در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون فرهنگی پیگیر هستیم تا حق واقعی فرهنگ حفظ شود و بودجه‌ای در شأن منزلت و اهمیت فعالیت‌های فرهنگی برای سال آینده تصویب شود.
وی تأکید کرد: در جریان بررسی جزئیات لایحه در صحن علنی مجلس، فرصت چانه‌زنی وجود دارد و قطعاً نمایندگان حوزه فرهنگ اجازه نخواهند داد که بودجه فرهنگی کشور بیش از این تضعیف شود.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس با جدیت به دنبال اصلاح ردیف‌های فرهنگی و احیای سهم فرهنگ در بودجه کشور است تا از آسیب دیدن نهادهای فرهنگی و هنری جلوگیری شود.

