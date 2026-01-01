نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند در ساری برپا می شود؛ تدوین سند راهبردی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رمدانی، مجری نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از برگزاری این نمایشگاه در استان مازندران پس از شش سال وقفه خبر داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۹ ماه جاری در مرکز نمایشگاهی مجتمع نمایشگاه‌های مازندران برگزار خواهد شد و در آن فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت‌های دانش‌بنیان، اپراتورها و مراکز آموزشی و دانشگاهی از سراسر کشور حضور خواهند داشت.

رمدانی افزود: این نمایشگاه فرصتی است برای نمایش آخرین دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه در زمینه دولت هوشمند و تحولات دیجیتال. همچنین، پنل‌های تخصصی و نشست‌های علمی در خصوص موضوعات روز این حوزه در نظر گرفته شده است که می‌تواند برای فعالان بخش خصوصی و دانشگاهیان مفید باشد.

وی با اشاره به برگزاری پنل‌های تخصصی در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت اطلاعات، هوشمندسازی کسب‌وکارها و تحول دیجیتال، تأکید کرد: این نشست‌ها به‌ویژه برای مشاوران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات فرصت مناسبی برای به‌روز شدن با جدیدترین روندهای جهانی است.

رمدانی همچنین از برگزاری مسابقات و بازی‌های رایانه‌ای برای نوجوانان و جوانان در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: این بخش به‌ویژه برای جذب مخاطب جوان و ایجاد انگیزه برای آن‌ها در زمینه فناوری‌های نوین طراحی شده است.

وی در پایان به حضور مسئولان کشوری و استانی در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این رویداد، برنامه‌هایی برای تدوین سند راهبردی در حوزه‌های گردشگری و کشاورزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی نیز مطرح خواهد شد که می‌تواند تحولی در توسعه این بخش‌ها در استان مازندران ایجاد کند.

این نمایشگاه با توجه به شرایط ویژه سال‌های اخیر، فرصتی برای نمایش توانمندی‌های داخلی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم‌چنین معرفی دستاوردهای جدید در این عرصه خواهد بود.