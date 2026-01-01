وزیر میراث فرهنگی: توانمندسازی جوامع محلی سیاست‌ وزارتخانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحیامیری شامگاه چهارشنبه در سفر به شهرستان خور و بیابانک با اشاره به نقش محوری بانوان در صیانت و تداوم این هنر سنتی افزود: بخش عمده بار حفظ، انتقال و تولید کرباسبافی بر دوش بانوان هنرمند خور و بیابانک قرار دارد و حمایت از آنان، در سطح کلان، بهمنزله حمایت از اقتصاد فرهنگ، تقویت اشتغال بومی و تحقق الگوی توسعه پایدار مبتنی بر مزیتهای محلی است.
وی در ادامه، با تبیین رویکرد سیاستگذارانه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از پیشبینی پنج مشوق هدفمند برای توسعه هنرهای سنتی و صنایعدستی شهرستان خور و بیابانک خبر داد و تصریح کرد: ارائه تسهیلات حمایتی به هنرمندان، مرمت و بهسازی کارگاه کرباسبافی با توجه به ثبت ملی آن، اختصاص غرفه در مجموعه تاریخی چهلستون اصفهان بهمنظور برپایی نمایشگاههای تخصصی، ایجاد بسترهای پایدار برای معرفی و فروش محصولات و حمایت مستمر از تولیدکنندگان بومی، از جمله اقدامات راهبردی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیتهای فرابخشی این هنر تصریح کرد: کرباسبافی خور و بیابانک میتواند بهعنوان یکی از شاخصهای هویتمحور صنایعدستی استان اصفهان، نقشی معنادار در توسعه گردشگری فرهنگی، بازآفرینی اقتصاد محلی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی بانوان هنرمند منطقه ایفا کند.
