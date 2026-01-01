به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مفید امروز در ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاجقاسم سلیمانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی صرفاً یک حرکت سیاسی یا ملی نبود، آن را حرکتی تمدنی، انسانی و الهی خواند که باتکیهبر اسلام ناب محمدی (ص)، عزت، کرامت و هویت را به ملت ایران و دیگر ملتهای مستضعف جهان بازگردانده است.
وی پیشرفتهای چشمگیر کشور در حوزههای علمی، هستهای، پزشکی، دفاعی و فناوری را از دستاوردهای مهم انقلاب برشمرد و معجزه واقعی انقلاب اسلامی را انسانسازی عنوان کرد و بیان داشت: این توانایی، منحصر به مکتب اسلام ناب محمدی (ص) است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان با اشاره به شخصیت والای شهید سلیمانی، او را «معجزه انقلاب اسلامی» نامید و تأکید کرد: اهمیت این موضوع در آن است که این معجزه به یک فرد محدود نمانده است.
حجتالاسلام مفید، گفت: انقلاب اسلامی توانسته است انسانهایی مانند حاجقاسم را در مکتب ولایت، اخلاص و ایثار پرورش دهد.
وی افزود: امروز، شخصیتهایی چون شهیدان باکری، کاظمی، سید حسن نصرالله و ابومهدی المهندس، جلوههای زنده همین معجزه انسانساز هستند.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان اصلیترین دلیل دشمنی نظام سلطه با انقلاب اسلامی را همین قابلیت انسانسازی آن دانست و گفت: استکبار جهانی همواره در پی استضعاف ملتها و سلب عزت آنها بوده، اما انقلاب اسلامی در مقابل این پروژه ایستاده است.
حجتالاسلام مفید در تعریف مقاومت گفت: مقاومت یعنی شناخت توانمندیهای خود و ضعفهای دشمن و ایستادگی آگاهانه.
وی همچنین ولایتمداری را نه یک شعار، بلکه اطاعت عملی، دقیق و بیکموکاست از فرامین ولیفقیه توصیف کرد و شهید سلیمانی را الگویی عملی در این زمینه برشمرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان با اشاره به نارضایتی به حق مردم از مشکلات معیشتی، بر وظیفه مسئولان در قوای سهگانه برای ارائه راهکارهای عملی و جهادی مطابق رهنمودهای رهبری تأکید کرد.
حجتالاسلام مفید راه برونرفت از مشکلات را در وحدت ملی، مقاومت، تبعیت از ولایت و تکیه بر توان داخلی دانست و ابراز امیدواری کرد که با پیروی از این مسیر، همانند موفقیتهای دفاعی، در عرصه اقتصاد نیز به پیروزی دست یابیم.
نظر شما