استخر سرپوشیده هندیجان پس از ۱۵ سال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر سرپوشیده ماهرویان هندیجان که عملیات اجرایی آن سال ۸۹ آغاز شده بود صبح امروز پنجشنبه با حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان، موالی زاده استاندار خوزستان، حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان استان،.... و جمعی دیگر از مسئولین به بهره برداری رسید.

این استخر با مساحت زیر بنایی دو هزار و ۵۰۰ متر دارای سونا، جکوزی و استخر اختصاصی کودکان است.

برای این پروژه ۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت و استانی هزینه شده است.

بهنام خضعلی فرماندار هندیجان در این مراسم بیان کرد: یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم، تاکید ریاست‌جمهور و استاندار ادامه و اتمام پروژه‌های نیمه تمام بود؛ با برنامه ریزی و پیگیری‌های صورت گرفته در سطح استان و تلاش‌های نماینده مردم در مجلس، پس از ۱۵ سال شاهد افتتاح این پروژه هستیم.

فرماندار هندیجان ادامه داد: این پروژه سال ۸۹ با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان کلنگ زده شده بود.

وی با بیان اینکه بندر هندیجان یکی از شهرهای خوب خوزستان و دارای ۹۰ کیلومتر مرز آبی است، گفت: همچنین تنها شهری است که به صورت مستقیم به دریا متصل است لذا ایجاد ورزش‌های ساحلی می‌تواند نه تنها برای خوزستان بلکه برای کشور فضای خوبی به جهت میزبانی رقابت‌ها به وجود آورد.

فرماندار هندیجان ادامه داد: در راستای ایجاد ورزش ساحلی چهار هکتار زمین به ورزش و جوانان واگذار شده که قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

خضعلی تاکید کرد: همه سالن‌های شهرستان تمرینی هستند که انتظار می‌رود وزیر دستورات لازم برای احداث سالن استاندارد را صادر کنند.