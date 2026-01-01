به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی صبح امروز پنجشنبه در آئین افتتاح استخر سرپوشیده ماهرویان هندیجان بیان کرد: این سرزمین در دوران دفاع مقدس، شهدای بسیاری داشته و خوزستان ۲۴ هزار شهید تقدیم جمهوری اسلامی کرده است که به همه آنها ادای احترام میکنم.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به افتتاح پروژه پس از سالیان طولانی گفت: از زمانی که آمدیم طبق قانون، پروژههای بالای ۷۰ درصد و سپس بالای ۵۰ درصد را در دستور کار قرار دادهایم.امروز با همت مسئولان خوزستان شاهد افتتاح استخر هندیجان هستیم.
وی تاکید کرد: از روز اول آغاز به کار باید استعدادیابی را برای ورزش شنا در این شهر آغاز کنیم؛ در رودخانه هندیجان فرزندان خود را از دست داده ایم لذا باید تلاش کنیم با کمک آموزش و پرورش شنا را به فرزندان خود آموزش دهیم تا خانوادهها نگران بچههای خود نباشند.
وزیر ورزش و جوانان به ظرفیتهای موجود شهرستان اشاره کرد و گفت: با مربیان، پیشکسوتان، آموزش و پرورش و مسئولان استانی و انجام کار جهادی میتوان آموزشهای لازم را داشت و انشاءالله روزی بشنویم دانش آموز دختر و پسری در این شهرستان ناآشنا با شنا نباشد.
دنیا مالی اظهار کرد: هندیجان جز معدود شهرستانها با چنین ظرفیت آبی است؛ دنیا در حال تغییر و تحول اساسی است و در مجموعه کمیته جهانی المپیک ورود برخی رشتهها از جمله والیبال ساحلی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ورزش ساحلی به معنای کنار ساحل بودن نیست، تصربح کرد: روی ماسه بادی بودن ملاک است تا فرزندان ما بتوانند در طبیعت ورزش داشته باشند. در برخی کلانشهرها این ظرفیت وجود ندارد.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: با کمترین هزینه میتوان ورزش را توسعه داد. همچنین به جهت بستر نرم ماسه آسیب دیدگی کمتر میشود؛ از سویی زمین ماسهای انرژی مضاعفی میگیرد که برای سلامت جوانان و سالمندان مفید است.
دنیا مالی ادامه داد: همه ورزش در سالن خلاصه نمیشود اما با توجه به اینکه بانوان این شهرستان برای سالن ورزشی با مشکل مواجه هستند با کمک استاندار و نماینده هندیجان تلاش خواهیم کرد برای این شهرستان در صورت اخذ ماده ۲۳ سالن خوب و بروز را بسازیم
نظر شما