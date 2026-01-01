  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

نگرانی در زمینه تامین و توزیع روغن در مازندران وجود ندارد

نگرانی در زمینه تامین و توزیع روغن در مازندران وجود ندارد

بهشهر- استاندار مازندران با بیان اینکه نگرانی در زمینه تامین و توزیع روغن در استان وجود ندارد ،گفت: توزیع این کالا از فردا در استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز توزیع بی محدودیت روغن خوراکی در سطح استان از فردا خبر داد. وی با اشاره به ذخیره مطلوب روغن در بندر امیرآباد و موجودی کافی در انبارهای پشتیبانی و اداره‌کل غله استان، اعلام کرد که هیچ‌گونه نگرانی در زمینه تأمین و توزیع روغن در استان وجود ندارد.

یونسی با تأکید بر پیگیری‌های مستمر از طریق وزرای اقتصادی دولت، افزود: از فردا توزیع روغن در سطح استان آغاز خواهد شد و دغدغه مردم در این زمینه برطرف می‌شود.

وی همچنین بر لزوم مدیریت صحیح عرضه و توزیع روغن توسط دستگاه‌های اجرایی و شبکه توزیع تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و شبکه توزیع موظف هستند روند عرضه را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که نیاز بازار به‌طور کامل تأمین شود و آرامش در بازار کالاهای اساسی تداوم یابد.

کد خبر 6709413

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها