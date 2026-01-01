نگرانی در زمینه تامین و توزیع روغن در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از آغاز توزیع بی محدودیت روغن خوراکی در سطح استان از فردا خبر داد. وی با اشاره به ذخیره مطلوب روغن در بندر امیرآباد و موجودی کافی در انبارهای پشتیبانی و ادارهکل غله استان، اعلام کرد که هیچگونه نگرانی در زمینه تأمین و توزیع روغن در استان وجود ندارد.
یونسی با تأکید بر پیگیریهای مستمر از طریق وزرای اقتصادی دولت، افزود: از فردا توزیع روغن در سطح استان آغاز خواهد شد و دغدغه مردم در این زمینه برطرف میشود.
وی همچنین بر لزوم مدیریت صحیح عرضه و توزیع روغن توسط دستگاههای اجرایی و شبکه توزیع تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و شبکه توزیع موظف هستند روند عرضه را بهگونهای مدیریت کنند که نیاز بازار بهطور کامل تأمین شود و آرامش در بازار کالاهای اساسی تداوم یابد.
