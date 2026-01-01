حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان طی روزهای پنج شنبه و جمعه در اغلب ساعات آرام است، اما از روز شنبه، به تدریج سرعت باد شمال غربی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و با تداوم وزش آن تا روز دوشنبه، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست؛ دمای هوا نیز طی این مدت کاهش محسوسی خواهد یافت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد: متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی گاهی شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.