خبرگزاری مهر، گروه استانها- شیرین اسلوب: روز پدر امسال در حالی فرا میرسد که همزمانی آن با سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی حالوهوایی متفاوت به این مناسبت بخشیده است؛ تقارنی معنادار میان تکریم مقام پدر و یاد مردی که پدرانه، عمر خود را وقف امنیت، عزت و آرامش ملتها کرد.
وقتی از حاج قاسم سخن میگوئیم، یعنی کسی که دشمنانش او را استراتژیست برتر نظامی میدانند. رهبر انقلاب او را فردی آسمانی میدانست و در برابر آنچه که در کشور و منطقه رقم زد، همه سر تعظیم فرود آوردند.
امسال شعار هفته مقاومت «ایران، مرد زمان» قرار گرفته شده است و جهان به سردار سلیمانی افتخار میکند او مردی بود که در زمان حیاتش تلاش بی وقفه در خدمت به مردم داشت.
ایرانمرد ما تنها متعلق به این مرزها نبود اگرچه ایران را حرم و حفظ آن را واجب میدانست اما او به انسانیت باور داشت و به همین جهت جهاد مقدس او فراتر از مرزها بود.
قاسم سلیمانی شخصیتی ماندگار در تاریخ معاصر ایران
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرماندهای برجسته و شخصیتی ماندگار در تاریخ معاصر ایران و جهان اسلام بود که نام او با اخلاص، شجاعت و مجاهدت گره خورده است. او با نگاهی راهبردی و حضوری میدانی، نقش تعیینکنندهای در مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت و ثبات منطقه ایفا کرد و همواره در خط مقدم دفاع از مظلومان، بیهیاهو و بیادعا، خدمت میکرد.
حاج قاسم سلیمانی نهتنها یک فرمانده نظامی، بلکه نماد عقلانیت، تواضع و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی بود. شخصیت مردمی، روحیه ایثارگرانه و پایبندی عمیق او به ولایت، از وی الگویی الهامبخش برای نسلهای امروز و فردا ساخت. شهادت او، اگرچه ضایعهای بزرگ بود، اما خون پاکش جبهه مقاومت را استوارتر کرد و نامش را به عنوان «سردار دلها» در حافظه تاریخی ملتها جاودانه ساخت.
حاج قاسم سلیمانی نهتنها فرماندهای شجاع در میدانهای نبرد، بلکه پدری دلسوز برای رزمندگان و نمادی از مسئولیتپذیری و فداکاری برای ملت ایران بود. او با روحیهای سرشار از اخلاص و تواضع، همواره در کنار نیروهایش ایستاد و با نگاهی پدرانه، امید و آرامش را در سختترین شرایط زنده نگه داشت.
مکتب حاج قاسم، الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان جهانی است
حجت الاسلام صادق صمدی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان مشگینشهر با تأکید بر ترویج ارزشهای مکتب شهید سلیمانی، آن را راهنمای عمل برای نسل جوان در مسیر مبارزه با استکبار و حفظ هویت اسلامی دانست و افزود: مکتب این شهید والامقام چراغ راه نسل امروز و آینده در مسیر مقابله با استکبار جهانی است.
وی اظهار کرد: مکتب حاج قاسم ترکیبی از ایمان راسخ، عمل جهادی، اخلاص در خدمت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی که باید در تمام عرصههای اجتماعی و فرهنگی ترویج شود.
حاج قاسم اسوه اخلاق، مردم داری
صمدی بیان کرد: شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده نظامی، بلکه یک اسوه اخلاق، مدیریت و مردمیداری بود که با تکیه بر معنویت و درایت، نقش بیبدیلی در مقابله با گروههای تروریستی و دفاع از حریم امنیت ملی و ارزشهای دینی ایفا کرد.
طرلان ابراهیمی آذر سرپرست آموزش و پرورش مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرماندهای که نامش فراتر از مرزها با شجاعت، اخلاص و ایثار گره خورده است، با شهادت خود نهتنها ملت ایران، بلکه وجدان بیدار جهان را در سوگ فرو برد و به نمادی ماندگار از مقاومت و فداکاری تبدیل شد.
سلیمانی تصویر عینی از انسان انقلابی
وی افزود: شهید سلیمانی تصویری عینی از انسان انقلابی ارائه داد؛ تصویری که مردم وقتی به دنبال نماد انقلاب میگشتند، آن را در رفتار و منش او مشاهده میکردند. او نشان داد نسبت با ولایت فقیه، اخلاق جهادی، امتگرایی و اخلاص چگونه باید در میدان عمل متجلی شود.
محمد رضا ۱۵ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خون این شهید بزرگ پایمال نخواهد شد و عاملان این جنایت باید پاسخگو باشند.
مریم کریمی بهعنوان یک دانشجوی علوم سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تقارن روز پدر با سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی را میتوان نمادی معنادار از پیوند رهبری پدرانه و مسئولیت تاریخی دانست؛ شخصیتی که فراتر از یک فرمانده نظامی، با کنش سیاسی امنیتی خود نقش «پدرِ ثبات» را در منطقه ایفا کرد. سلیمانی در منطق سیاست قدرت، تنها بازیگر میدان سخت نبود، بلکه با سرمایه اجتماعی برخاسته از اخلاص و اعتماد عمومی، الگویی از رهبری اخلاقمحور ارائه داد که در آن حفاظت از کرامت انسانها بر محاسبات صرف سیاسی تقدم داشت. این همزمانی، برای نسل دانشگاهی یادآور آن است که پدران واقعی یک ملت، کسانیاند که با فداکاری و عقلانیت، هزینه امنیت و استقلال را خود میپردازند تا آیندهای پایدار برای جامعه رقم بخورد.
به گزارش خبرنگار مهر، تقارن روز پدر با سالروز شهادت این سردار بزرگ، یادآور نقش بیبدیل مردانی است که پدر بودن را تنها در خانواده خلاصه نکردند، بلکه با ایثار و جانفشانی، امنیت و آینده یک ملت را پاس داشتند. شهادت حاج قاسم سلیمانی اگرچه داغی سنگین بر دلها نشاند، اما راه و مکتب او همچنان الهامبخش نسلهایی است که معنای واقعی مسئولیت، شجاعت و عشق به میهن را در رفتار و سلوک او یافتهاند.
امسال ششمین سالگرد سلیمانی در روزی که به نام پدر مزین شده، یاد و نام «سردار دلها» بیش از همیشه زنده است؛ مردی که با شهادتش، مفهوم پدرانگی را در گسترهای به وسعت یک ملت معنا کرد.
