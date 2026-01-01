به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی حسینی، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان در این دوره آموزشی، به چالشهای فعالیتهای فرهنگی موجود اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی، قرائت ناقص و جزیرهای از دین است که باعث میشود فعالیتهای قرآنی و فرهنگی تأثیرگذاری لازم در زندگی فردی و جمعی مردم را نداشته باشد.
وی افزود: این قرائت ناقص سه ایراد اساسی دارد؛ نخست، فعالیتها صرفاً ناظر به زندگی فردی هستند و با مسائل واقعی جامعه هماهنگی ندارند. دوم، برنامهها ذهنی و انتزاعی هستند و مردم نمیتوانند با آن مشکلات واقعی زندگی خود را حل کنند. سوم، عمل به آموزههای دینی جزیرهای است؛ یعنی برخی بخشها رعایت میشود و بخشهای دیگر نادیده گرفته میشود، مثل نماز بدون روزه، زیارت بدون رعایت حجاب، یا نذری بدون پرداخت خمس.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی با بیان اینکه راهکار اصلی، انس مرحلهای با قرآن است، تصریح کرد: هرچه انس جامعه با قرآن بیشتر شود، میل مردم برای درک مفاهیم و عمل به آموزههای قرآنی نیز افزایش مییابد. انس مرحلهای به معنی گامبهگام پیش رفتن در مسیر آشنایی، فهم، حفظ و عمل به قرآن است تا آموزهها به زندگی واقعی مردم پیوند بخورد.
وی درباره طرح ملی «سفیران آیهها» توضیح داد: این طرح از سه سال پیش آغاز شده و هدف آن ایجاد انس مستمر جامعه با قرآن است. در این طرح، گروههای مختلف جامعه با آیات منتخب آشنا میشوند، آنها را حفظ میکنند و به تدریج عمل به آن را در زندگی خود تجربه میکنند. این آموزشها مرحلهای و گامبهگام ارائه میشود تا بتواند به سازوکار عملی فرهنگی تبدیل شود.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی هرمزگان افزود: در سال سوم اجرای این طرح، فعالیتهای قرآنی پیش از ماه رمضان آغاز شده است تا فضای معنوی جامعه آماده شود و اثرگذاری برنامهها افزایش یابد. در ایام اعتکاف نیز برنامههای ویژه قرآنی با تمرکز بر پنج آیه کلیدی اجرا میشود تا مخاطبان علاوه بر آشنایی با مفاهیم قرآن، عمل به آن را تجربه کنند و انس عملی با قرآن ایجاد شود.
حسینی با اشاره به کتابچه آموزشی «حالت پرواز» گفت: این کتابچه محتوای آموزشی دوره را در خود دارد و به عنوان راهنمای عملیاتی طرح مورد استفاده قرار میگیرد. طی این دوره، ۳۱ آیه منتخب قرآن هر روز به مخاطبان معرفی میشود تا خواندن، حفظ، فهم و عمل به آنها در جامعه گسترش یابد.
وی همچنین به نقش سفیران آیهها تأکید کرد و گفت: سفیران آیهها افرادی هستند که آموزش دیدهاند و مسئول انتقال مفاهیم و ایجاد انس عملی با قرآن در مساجد و محیطهای اجتماعی هستند. آنها باید محتوای آموزشی را در محیط خود عملی کنند تا جریان قرآنی مستمر در جامعه ایجاد شود.
حسینی در پایان افزود: هدف نهایی ما این است که آموزههای قرآن به زندگی روزمره مردم پیوند بخورد و جریان فرهنگی قرآنی به صورت مرحلهای و مستمر در جامعه نهادینه شود. این دوره و طرح ملی، گام مهمی در تحقق جامعه قرآنی و افزایش فهم، عمل و انس مردم با قرآن است.
نظر شما