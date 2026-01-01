به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین نوری همدانی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس سازمان صداوسیما، با قدردانی از تلاشهای رسانه ملی، بهویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: زحمات صداوسیما در این مقطع قابل تقدیر است و حمله رژیم صهیونیستی به این سازمان نشان داد که دشمن از تأثیرگذاری صدای جمهوری اسلامی ایران واهمه دارد.
وی با تأکید بر نقش راهبردی رسانه ملی افزود: صداوسیما وظیفه دارد هم خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی را بهدرستی برای مردم، بهویژه نسل جوان، تبیین کند و هم صدای مطالبات و دغدغههای جامعه را به مسئولان منتقل سازد. بیان پیشرفتها باید در کنار توجه به کاستیها و تلاش برای رفع مشکلات صورت گیرد.
این مرجع تقلید با اشاره به وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: امروز جامعه با مشکلات اقتصادی جدی مواجه است، گرانی و دشواریهای معیشتی فشار سنگینی بر مردم وارد کرده و کاهش ارزش پول ملی، زندگی بسیاری از خانوارها را دچار سردرگمی کرده است، بهگونهای که این شرایط، توان و تاب مردم را کاهش داده است.
آیتالله نوری همدانی با بیان اینکه تحریمها در بروز مشکلات اقتصادی بیتأثیر نیست، خاطرنشان کرد: تحریمها تنها عامل وضعیت موجود نیست و ضعف در نظارت و مدیریت صحیح، نقش مهمتری در شکلگیری این مشکلات دارد. مسئولان باید با دقت، اشراف و تدبیر، برای حل این مسائل اقدام کنند تا رضایت عمومی تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به برخی مسائل فرهنگی جامعه افزود: در کنار مشکلات اقتصادی، چالشهای فرهنگی نیز وجود دارد و لازم است این مسائل با رویکردی عالمانه و دلسوزانه مورد توجه قرار گیرد.
این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: امروز حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، یک واجب شرعی است. بر اساس تأکید رهبری، حمایت از دولت ضرورت دارد، اما در عین حال دولت نیز موظف است در مسیر حل مشکلات مردم، بهویژه در حوزه نظارت و انتصابات، با دقت و حساسیت بیشتری عمل کند.
آیتالله نوری همدانی در پایان، با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مطالبات مردمی، تصریح کرد: باید زمینههای بهرهبرداری دشمن از خواستههای بهحق مردم بسته شود، چرا که دشمن همواره در کمین است و از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور استفاده میکند.
