۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

واکنش نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در پی توهین به شهید رئیسی

اردبیل-نماینده ولی فقیه در اردبیل در پی توهین افرادی به شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی گفت: فحاشی، آن هم پشت سر یک خادم بزرگ ملت که قدرت دفاع از خود ندارد، نشان نابالغی در عالم سیاست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن عاملی صبح شنبه در واکنش نسبت به توهین علیه رئیس جمهور شهید گفت: فحاشی، آن هم پشت سر یک خادم بزرگ ملت و عزیزی که در دنیای رحمت است و قدرت دفاع از خود ندارد نشان انحطاط و در عالم سیاسی نشان نابالغی است.

وی افزود: در صفین یکی از سربازان امیرالمومنین (ع) به معاویه فحاشی کرد، حضرت فرمود: من دوست ندارم لشکر من سباب و فحاش باشد به جای فحش ایرادات را بگویید و سپس هم ما و هم لشکر معاویه را دعا کنید و بگویید خدایا خون ما و خون آنها را حفظ کن

امام جمعه اردبیل گفت: تا حال دیده نشده در میدان جنگ فرماندهی برای سلامتی دشمنان خود دعا کند؛ چقدر فاصله است بین این سیره و فحاشی یک سیاست مداری که با اغراض سیاسی و حب جاه سید مظلوم را در ملاءعام به باد فحش می‌گیرد.

    • مشهدی DE ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 2
      پاسخ
      متاسفانه توهین و فحش و دروغ کفتن جزوی از فرهنگ ما شده …
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      8 6
      پاسخ
      شهید رییسی خادم ملت و زحمت کش بود و با حرف و بدگویی هیچ کس کوچک نمیشود.
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      4 18
      پاسخ
      تو غیرت ایرانی ای مرد یزرگ باش تا قوم مصون ماند از حمله ی گرگ
    • علیرضا جابرصفار GB ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      3 1
      پاسخ
      بنام خدای وضع کننده قانون: در هر صورت استفاده از الفاظ و واژه های بسیار زشت در ادبیات گفتگوی کشورمان مثل خوره همه را به ورطه هلاکت سوق میدهد، بیائید مثل انسان زندگی کنیم .
    • بنده خدا IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      1 2
      پاسخ
      تنها حرفی که می‌توان گفت...دلم برای رئیسی سوخت

