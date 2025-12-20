واکنش نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در پی توهین به شهید رئیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن عاملی صبح شنبه در واکنش نسبت به توهین علیه رئیس جمهور شهید گفت: فحاشی، آن هم پشت سر یک خادم بزرگ ملت و عزیزی که در دنیای رحمت است و قدرت دفاع از خود ندارد نشان انحطاط و در عالم سیاسی نشان نابالغی است.

وی افزود: در صفین یکی از سربازان امیرالمومنین (ع) به معاویه فحاشی کرد، حضرت فرمود: من دوست ندارم لشکر من سباب و فحاش باشد به جای فحش ایرادات را بگویید و سپس هم ما و هم لشکر معاویه را دعا کنید و بگویید خدایا خون ما و خون آنها را حفظ کن

امام جمعه اردبیل گفت: تا حال دیده نشده در میدان جنگ فرماندهی برای سلامتی دشمنان خود دعا کند؛ چقدر فاصله است بین این سیره و فحاشی یک سیاست مداری که با اغراض سیاسی و حب جاه سید مظلوم را در ملاءعام به باد فحش می‌گیرد.