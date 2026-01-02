هشدار یخبندان در مرکزی و جنوبی استان اردبیل از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر اردبیل، اداره کل هواشناسی استان اردبیل درپیش بینی آخرین وضعیت هوای استان اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، از بامداد فردا (شنبه) تا بامداد روز دوشنبه در بسیاری از مناطق مرکزی و جنوبی شاهد رخداد یخبندان شبانه و صبحگاهی خواهیم بود.

طی مدت مذکور، با حاکمیت الگوی جوی پایدار و آسمان صاف به ویژه در ساعات شب و پیش از طلوع آفتاب، دمای هوا در مناطق مرکزی به ۶- تا ۱۰- و در مناطق جنوبی به ۱۰- تا ۱۳- درجه سلسیوس خواهد رسید.

این شرایط منجر به شکل‌گیری یخ‌زدگی بر روی سطوح مختلف از جمله جاده‌ها، پل‌ها، معابر روستایی و … می‌شود.

توصیه می‌شود رانندگان محترم در ترددهای صبحگاهی و شبانه نهایت احتیاط را به عمل آورده و از سرعت مجاز پایین‌تر حرکت کنند. کشاورزان و باغداران نیز با به کارگیری روش‌های مناسب مانند پوشش دادن نهال‌ها و سیستم‌های آبیاری تحت فشار، از محصولات و تاسیسات خود در برابر سرمازدگی محافظت نمایند.

شهروندان هنگام خروج از منزل در این ساعات، پوشاک گرم و کفش مناسب جهت جلوگیری از لغزش استفاده کنند. همچنین لازم است از قرار دادن خودرو در فضای باز بدون اطمینان از وجود ضد یخ مناسب خودداری شود.