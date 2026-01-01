صدور ویزای نوروز برای گردشگران و تشکیل اداره هوش مصنوعی در وزارت میراث

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته، نشست امضای تفاهم نامه میان شورای فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نهاد کتاب خانههای عمومی کشور در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
محمد جواد حق شناس مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در ابتدای این مراسم طی سخنانی گفت: ما باید اجزای نهادهای فرهنگی را در سطوح شهرستانها با هم پیوند دهیم. نهاد کتاب خانهها به شدت گسترده است و در نشستی در گذشته به آن پرداختیم.
آزاده نظربلند دبیر کل نهاد کتاب خانههای عمومی کشور، نیز، گفت: ما هیئت امنایی داریم که آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد رئیس هیئت امنا هستند. در این مدت افتتاح کتاب خانه مرکزی رشت، مرکزی، کرمانشاه را داشتیم و ۶۷ کتاب خانه سیار داشتیم که به تازگی ۱۰ کتابخانه سیار به این تعداد اضافه شده است.
وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در اداره نهاد کتاب خانههای عمومی کشور ادامه داد: در زمینه هوش مصنوعی دستیاری طراحی شده و در حال حاضر در حال آموزش کتاب سازان کشور هستیم.
وی ادامه داد: برای افزایش تعامل با کاربران، همیار و سامانه هم خوان و … را راه اندازی کردیم. همچنین در مراسمی ۱۲ نشان از جایزه ملی همخوان به کودکان نوجوانان و.. اهدا شد.
بازگشایی موزه جهاننمای نیاوران
همچنین در این هفته، اعلام شد موزه جهاننمای کاخ نیاوران که بهمنظور بهسازی و بازپیرایی فضاهای داخلی و حفاظت و مرمت آثار موقتاً تعطیل بود، از روز ۷ دی با پایان یافتن مراحل اجرایی، بار دیگر پذیرای بازدیدکنندگان است.
این اقدامات با هدف ارتقای استانداردهای نگهداری و نمایش آثار، بهبود زیرساختهای حفاظت الکترونیک این موزه و فراهمسازی شرایط مطلوبتر برای بازدید عموم علاقهمندان، پژوهشگران و گردشگران انجام شده است.
تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری
معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، از تخصیص بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری برای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خبر داد.
علی اصغر شالبافیان، معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در نشست با معاونان اقتصادی استانداران سراسر کشور، از سیاستهای جدی این وزارتخانه برای تقویت مشارکت با بخش خصوصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.
شالبافیان گفت: از جمله حمایتهای دولت از سرمایه گذاری در بخش میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی پرداخت بخشی از سود بانکی به صورت یارانه سود تسهیلات (تسهیلات از گواهی سپرده خاص بانکی) است که استانهای یزد، قم مازندران، گیلان در این زمینه پیشتاز بودهاند.
پیشنهاد صدور ویزای یک طرفه نوروزی برای گردشگران خارجی
مشاور وزیر میراثفرهنگی پیشنهاد کرد که ویزای یکطرفه نوروزی برای گردشگران خارجی صادر شود.
محمدجواد حقشناس، مشاور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نوروز را نماد «حال خوب» دانست و اظهار داشت: در شرایط فعلی جامعه، باید از فرصت نوروز برای بهبود وضعیت و ایجاد نشاط استفاده کنیم. پایگاههای جهانی ثبتشده ایران باید به یک ستاد مشترک تبدیل شوند و تلاش کنیم تا تمامی کشورهای حوزه نوروز در این اجلاس حضور یابند. همچنین، پیشنهاد میکنم با همکاری وزارت امور خارجه، ویزای یکطرفه نوروزی برای گردشگران خارجی صادر شود؛ زیرا در ایام نوروز، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج نیز برای دیدار با خویشاوندان به کشور بازمیگردند.
مظفری، نماینده مجموعه فرهنگی-هنری عباسآباد، از برنامهریزی ویژه برای نوروز امسال در تهران خبر داد و گفت: مجموعه شهری تهران برنامهای خاص با حضور مهمانان خارجی، عمدتاً در بوستان نوروز، تدارک دیده است.
وی پیشنهاد کرد: نامگذاری اماکن به نام نوروز را جدیتر پیگیری کنیم. همچنین، راهاندازی یک نشریه بینالمللی به نام نوروز میتواند در توسعه ارتباطات فرهنگی این حوزه مؤثر باشد.
تشکیل اداره هوش مصنوعی در وزارت میراث فرهنگی
در این هفته سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در حاشیه بازدید از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای شرکتهای خلاق و دانشبنیان حوزه هوش مصنوعی، با تاکید بر نقش فناوریهای نرم و هوش مصنوعی در توسعه کشور گفت: دولت بهصورت جدی وارد حوزه هوش مصنوعی شده و تمامی دستگاهها موظف به ساختارسازی و بهرهگیری از این ظرفیت راهبردی هستند.
وی افزود: در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز اداره هوش مصنوعی ایجاد شده و تلاش میکنیم بهصورت تدریجی، واقعبینانه و هدفمند، مجموعه وزارتخانه را در مسیر استفاده از این فرصت کمنظیر قرار دهیم.
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به اثرگذاری هوش مصنوعی در تولید و توسعه محتوا تصریح کرد: اگر هوش مصنوعی وارد محتوای حوزههای مأموریتی وزارتخانه شود، میتواند به یک موتور محرک برای جهش در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تبدیل شود؛ اما نقطه آغاز این مسیر دانشگاهها هستند و پژوهش، تولید دانش و ظرفیتسازی باید در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری شکل بگیرد.
احیای ارگ قاجاری شیبانی
مرمت، احیا و بهرهبرداری از ارگ شیبانی در شهر ماژان در دیدار رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور، در دستور کار قرار گرفت.
در دیدار سیدحسن هاشمی با علی دارابی که در معاونت میراث فرهنگی انجام گرفت، این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بافت تاریخی خوسف ثبت ملی شده و ارگ عباس خان شیبانی هم در آن واقع شده که نیازمند مرمت و احیاست.
حراست از باغات ثبت ملی استان که در تملک سازمان اوقاف است، یکی دیگر از موضوعاتی بود که رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی در این دیدار مطرح کرد.
ابلاغ سند جامع مدیریت زنجیره صنایعدستی
در این هفته هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و به استناد بند (د) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایعدستی» را با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رساند.
بر اساس این مصوبه، سند یادشده که به تأیید و مهر دفتر هیئت دولت رسیده است، بهعنوان سند بالادستی و راهبردی در حوزه صنایعدستی کشور تعیین میشود و تمامی دستگاهها، نهادها و سازمانهای مندرج در آن، موظف به اجرای دقیق و هماهنگ اقدامات، تکالیف و مسئولیتهای پیشبینیشده هستند.
این سند با رویکردی جامع و زنجیرهمحور، در پی ایجاد انسجام نهادی، ارتقای بهرهوری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات، صیانت از هویت فرهنگی صنایعدستی و تبدیل این حوزه به یکی از پیشرانهای اقتصاد فرهنگی و اشتغالزایی کشور تدوین شده است.
مرمت خانه امینلشکر
در این هفته بعد از انتشار خبر تخریب خانه امین لشکر اطلاع داده شد که مرمت و استحکامبخشی خانه تاریخی امینلشکر، از بناهای واجد ارزش دوره قاجار، با همکاری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و نظارت ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران آغاز شد.
سید محمد ناظم رضوی مدیرعامل این شرکت با اعلام این خبر اظهار کرد: خانه امینلشکر بهعنوان یکی از بناهای ارزشمند واقع در بافت تاریخی منطقه ۱۲، طی سالهای گذشته به دلیل رهاشدگی، فرسایش ناشی از عوامل طبیعی و طولانی بودن فرآیند شناسایی و تملک مالکان، دچار آسیبهای جدی شده بود.
وی افزود: با تلاش همکاران شهرداری منطقه ۱۲، این بنای تاریخی در چند مرحله و بهصورت قانونی از مالکان مختلف تملک و به نام شهرداری تهران منتقل شد. پس از تکمیل فرآیند تملک، عملیات مرمت و استحکامبخشی با بهرهگیری از پیمانکاران، مشاوران و متخصصان واجد صلاحیت در حوزه مرمت ابنیه تاریخی و خانههای قاجاری آغاز شده است.
