فرامرز امیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد تجاری گمرکات استان را در ۹ ماهه سال جاری گفت: در این مدت نزدیک به ۳ میلیون و ۷۴۳ هزار تن کالا به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار از مرزهای رسمی استان جابه‌جا شده که از نظر ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

امیدی افزود: طی این مدت حدود یک میلیون و ۱۵۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۸۰ میلیون دلار از گمرکات کردستان صادر شده که از این میزان ۸۴۷ هزار تن به ارزش بیش از ۳۶۱ میلیون دلار در گمرکات استان اظهار و ترخیص شده است.

وی عراق را مهم‌ترین مقصد صادراتی استان دانست و گفت: پس از آن کشورهای روسیه، افغانستان، سوریه، ترکیه، سودان، قزاقستان، قرقیزستان و عمان قرار دارند. مصنوعات فلزی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و فرآورده‌های لبنی عمده کالاهای صادراتی استان هستند.

جهش واردات در گمرکات کردستان

مدیرکل گمرک سنندج با اشاره به واردات قطعی و ورود موقت اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال نزدیک به ۱۸۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۹۲ میلیون دلار وارد استان شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، واردات قطعی بیش از ۱۰۱ هزار تن به ارزش ۲۷۷ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۳۴۶ درصد و از حیث ارزش دلاری ۶۸ درصد افزایش داشته است.

به گفته امیدی، شمش طلا، شمش و ضایعات آلومینیوم، موز سبز، دکل حفاری، ماشین‌آلات، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان مهم‌ترین کالاهای وارداتی استان هستند.

افزایش ترانزیت و خروج موقت کالا

ناظر گمرکات کردستان به عملکرد ترانزیتی استان اشاره کرد و گفت: در این مدت تشریفات گمرکی بیش از ۲ میلیون و ۳۵۱ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد و ۲۸۶ میلیون دلار در رویه عبور خارجی از گمرک باشماق انجام شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزن ۲۸ درصد و از لحاظ ارزش دلاری ۷ درصد رشد داشته است.

وی در پایان افزود: همچنین تشریفات نزدیک به ۵۷ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۵۲۳ میلیون دلار تحت رویه خروج موقت از گمرکات استان انجام شده که از نظر وزن ۲۳ درصد و از حیث ارزش دلاری ۱۰۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.