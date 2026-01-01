به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به وجود ۲۷ پروژه ملی در استان، اظهار کرد: رصد مستمر این پروژه‌ها و پیگیری سهم استان از اعتبارات ملی آنها، نقش تعیین‌کننده‌ای در شتاب‌بخشی به روند توسعه و عمران زنجان دارد.

وی با بیان اینکه در بودجه سال ۱۴۰۵ نگاه ویژه‌ای به جذب منابع برای استان شده است، افزود: بودجه عمرانی استان در این سال ۱.۸۳ همت پیش‌بینی شده که با توجه به شاخص‌هایی مانند جمعیت و مساحت، در حدود میانه کشور قرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به سهم بالای بودجه‌های شرکتی در ساختار مالی کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بودجه سال آینده کشور به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که عمدتاً در حوزه‌های توسعه‌ای و زیربنایی هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: این بودجه‌ها مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌هایی همچون نیرو، راه و شهرسازی و نفت است و تأکید شده مدیران این شرکت‌ها باید به‌صورت فعال، پیگیر افزایش سهم استان زنجان از این منابع باشند.

بیات‌منش نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در این زمینه کلیدی دانست و گفت: این سازمان موظف است روند تخصیص و جذب بودجه‌های شرکتی را به‌صورت دقیق رصد کرده و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش‌های مختلف استان را بررسی کند.

وی با ذکر نمونه‌ای از این پیگیری‌ها عنوان کرد: میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مانند توانیر و راهداری، به دلیل حجم بالای درآمد و هزینه، باید به شکل ویژه مورد پایش قرار گیرد تا سهم استان از این منابع به‌درستی جذب شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان به اعتبارات طرح‌های ملی اشاره کرد و گفت: در بودجه عمومی و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حدود ۲۷۳ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برای استان زنجان پیش‌بینی شده که به اجرای طرح‌های ملی اختصاص خواهد یافت.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش سهم استان از منابع ملی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با پیگیری مستمر، جذب اعتبارات ملی را به یک مطالبه جدی تبدیل کنند و از تمام ظرفیت‌ها برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها بهره بگیرند.